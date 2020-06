Tržačan zanikal, da bi lagal o incidentu na meji

Zamejski Slovenec, ki sta ga po lastnih navedbah na meji z Italijo 7. maja ustavila vojaka Slovenske vojske, eden pa je vanj uperil puško, je danes za RTV Slovenija zanikal, da bi lagal oziroma, da bi bil dogodek insceniran, kot je to na Twitterju ocenil premier Janez Janša. To so pred tem zanikali tudi na vrhovnem državnem tožilstvu in policiji, poroča STA.

Premier Janša je v petek na Twitterju poobjavil prispevek Nove 24 TV, v katerem je ta razkrila domnevno identiteto omenjenega sprehajalca, hkrati pa navaja, da naj bi šlo "za radikalnega titoista in zagovornika Antifa". Televizija je na svoji spletni strani tudi navedla, da pri tem dogodku "ne gre izključiti možnosti o načrtni provokaciji Slovenske vojske in s tem tudi vlade z namenom insceniranja incidenta".

Premier je ob tem zapisal tudi lasten komentar: "Kot leta 1994 v aferi Depala vas. Inkarnacija Smolnikarja - oboževalec diktatorja, član mednarodne teroristične organizacije v akciji za diskreditacijo Slovenske vojske, v ozadju pa kadri globoke države v tožilstvu, policiji in MSM (osrednji mediji, op.a.)", navaja STA.

Kot leta 1994 v aferi Depala vas. Inkarnacija Smolnikarja - oboževalec diktatorja, član mednarodne teroristične organizacije v akciji za diskreditacijo ⁦@Slovenskavojska⁩, v ozadju pa kadri #globokadržava v tožilstvu, @policija_si⁩, #MSM

Nova24TV https://t.co/NaMSCLVyPN — Janez Janša (@JJansaSDS) June 12, 2020

"Nimam nič proti Slovenski vojski, nič proti temu vojaku"

Tržačan Daniel Malalan je za RTV Slovenija ponovil, da je 7. maja z orožjem vanj meril slovenski vojak, misleč, da je prebežnik. Pojasnil je, da je vojaku na obrazu videl, da se je zmotil in da zato ni hotel "v nobeno tožbo". "Nimam nič proti Slovenski vojski, nič proti temu vojaku," je dodal, danes po pisanju STA poroča portal RTV Slovenija MMC.

Želel je, da se resnici pride do dna

Že po prvih namigih, da naj bi šlo za lažno novico, je z željo, da se resnici pride do dna, incident prijavil policiji, je povedal. Želel je ostati anonimen, ko pa so nekateri mediji objavili njegovo ime in ga začeli napadati, se je odločil javno spregovoriti. "Imam svoja prepričanja, ki so antifašistična, gotovo, ker smo na tem teritoriju, kjer Slovenci v Italiji živimo, imeli 25 let fašizma," je poudaril po pisanju STA.

Pravi, da nima razloga, da bi lagal

Izpostavil je, da ni član nobene politične stranke in da nima razloga, da bi lagal. Boli ga, ker so lažne obtožbe prizadele tudi njegove najbližje. "Mislim, da je bil ta drugi napad novinarjev slabši kot napad vojaka na začetku," je dejal. Ni ga strah, pravi, ga pa nenehno spremljata neprijeten občutek in jeza, ker je bil blatenja deležen od matične domovine: "Hočem, da se ta zgodba zaključi čim prej, gotovo z nekimi opravičili meni in, mislim, tudi naši manjšini v Italiji, ker smo zavedni Slovenci." Kot taki, dodaja, se vsak dan borimo za slovenski jezik in kulturo. navaja STA.

Dogodek preiskuje Obveščevalno-varnostna služba obrambnega ministrstva. Načelnik generalštaba Slovenske vojske, brigadir Robert Glavaš je prejšnji teden zagotovil, da bodo dogodek raziskali.