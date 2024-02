Šefic se je v Lučah in Solčavi pogovarjal o preselitvah

Komunikacija s prebivalci zaselka Struge in Občino Luče po Šefičevi oceni poteka kontinuirano, ažurno in korektno.

Sodelavci službe vlade za obnovo po poplavah in plazovih avgusta lani na čelu z vodjo službe Boštjanom Šeficem so danes v Lučah in Solčavi nadaljevali individualne pogovore z lastniki objektov, predvidenimi za morebitno odstranitev. Kot je Šefic povedal v izjavi za medije, se je v Lučah pogovarjal z 21 lastniki objektov, v Solčavi pa z dvema.

Dejal je, da so v pogovorih odprli vsa vprašanja, ki zanimajo ljudi iz omenjenih občin. Zelo ga veseli, da so tudi povabljeni občani pokazali veliko pripravljenost, da se čim prej končajo vsi postopki glede preselitve.

Šefic je poudaril še, da so obravnavali tudi nekaj posebnih primerov, kot so lastniki kmetij, ki so jih prizadeli plazovi, lastniki, ki imajo ob svojih stanovanjskih objektih tudi gospodarske objekte, pa tudi ljudje, ki so v ujmi ostali brez svojih hiš.

"Mislim, da smo se ustrezno dogovorili za vse, kar je treba v prihodnjih tednih in mesecih postoriti, da čim prej najdemo končne rešitve," je dejal Šefic.

V Strugah slabe ocene plazu

Glede grozečega plazu v Strugah pri Lučah je pojasnil, da ga strokovnjaki preučujejo, delajo se tudi vrtine, geologi pa ugotavljajo, kakšna je njegova struktura. Že zdaj pa je popolnoma jasno, da so vse ocene plazu slabe. Vse raziskave se delajo z namenom, da se zaščitita cesta proti Lučam in struga reke Savinje, nad katero je plaz.

Komunikacija s prebivalci zaselka Struge in Občino Luče po Šefičevi oceni poteka kontinuirano, ažurno in korektno. Prvo delovno srečanje službe vlade za obnovo po poplavah in plazovih s krajani Strug je bilo oktobra in novembra lani, ko so bili na pogovoru prisotni tudi strokovnjaki geološke stroke, ki so podrobno predstavili razmere, povezane s plazovi na območju občine.

Služba vlade za obnovo po poplavah in plazovih in državna tehnična pisarna ves čas zagotavljata županu Luč Klavdiju Strmčniku in predstavnikom prebivalcev vse informacije in usmeritve o izvajanju formalnih postopkov, ki so določeni v zakonodaji, ter odgovore na vprašanja, povezana s popoplavno obnovo.

Državna tehnična pisarna je tudi pregledala vse poškodovane objekte ter skupaj z Občino Luče poskrbela za začasne nujne ukrepe na teh objektih za zaščito pred nadaljnjimi poškodbami.

Kot je povedal župan Strmčnik, je na seznamu za preselitev iz zaselka Struge deset lastnikov objektov, 11 pa jih je iz drugih zaselkov občine. Ocenil je, da sta med 21 lastniki na seznamu dva, ki ju verjetno ne bo treba nadomeščati, čeprav so jim v državni tehnični pisarni povedali, da ta objekta stojita na poplavno ogroženem območju.

Na vprašanje, ali ima Občina Luče zagotovljene nadomestne lokacije za gradnjo, je Strmčnik odgovoril, da so zemljišča že evidentirali, vendar je treba s pristojnimi službami razčistiti še nekaj zadev.

Po njegovih informacijah nekateri občani ne želijo zapustiti svojih domov.

Nekateri bi radi ostali

Županja Solčave Katarina Prelesnik je dejala, da sta na informativnem seznamu nadomestitvenih objektov, ki je bil objavljen 8. januarja, dva objekta v solčavski občini. Eden od teh dveh objektov niti ni na poplavnem območju in lastnik nima nobene informacije, zakaj se je znašel na seznamu za preselitev.

"Druga lokacija je na ogroženem območju. Lastniki ne živijo v Solčavi, so pa v njej prebivali najemniki, ki se ne bi preselili in si želijo, da se območje hudourniškega grabna sanira in redno vzdržuje. Nadomestnih lokacij za te prebivalce še nimamo," je povedala Prelesnikova.