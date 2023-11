Strokovnjaki so povedali svoje: nekateri krajani Strug se bodo selili

"Struge bo treba preseliti, tako so povedali geologi, nimamo kaj. Vlaganje denarja v te hiše očitno nima smisla, saj se bodo rušile. Nisem najbolj srečen glede tega, pričakoval sem, da se bo zadeva drugače uredila, vendar so strokovnjaki povedali svoje," je po sestanku krajanov Strug z geologi, državnim sekretarjem v kabinetu predsednika vlade Boštjanom Šeficem in vodjo državne tehnične pisarne Blažem Dolinškom povedal župan Luč Klavdij Strmčnik. Zaenkrat bodo morali preseliti vsaj deset objektov.

Prebivalci naselja Struge v občini Luče, ki so jih avgustovske poplave močno prizadele, so se danes sestali s predstavniki vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih ter geologi, ki so jim še enkrat predstavili vse okoliščine z zvezi s plazom, ki ogroža naselje, in ostalimi plazovi v okolici. Na sestanku je bil poleg državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade Boštjana Šefica prisoten tudi vodja državne tehnične pisarne Blaž Dolinšek.

Vidno negativno presenečen je župan Luč Klavdij Strmčnik naznanil, da se bodo morali nekateri prebivalci preseliti. "Struge bo treba preseliti, tako so povedali geologi, nimamo kaj. Vlaganje denarja v te hiše očitno nima smisla, saj se bodo rušile. Občinski denar, ki smo ga dobili za obnovo hiš, ki so ogrožene, lahko porabimo za kaj drugega," je povedal župan Luč.

"Nisem najbolj srečen glede tega, pričakoval sem, da se bo zadeva drugače uredila, vendar strokovnjaki so povedali svoje," je dejal Strmčnik, ki upa, da bodo več podrobnosti dorekli v prihodnjih dneh. Zaenkrat župan še ne ve, kdo bo sprejel dokončno odločitev glede hiš. "Če jo bom mogel jaz, jo bom pač jaz," je bil jasen Strmčnik. Kje točno bodo gradili nove objekte zaenkrat še ni natančno določeno.

"To območje je nevarno in ne moremo zagotoviti varnosti, ki jo takšna naselja potrebujejo. Deset hiš bo uvrščenih na seznam objektov, ki jih bo potrebno nadomestiti. Državna tehnična pisarna bo še naprej pregledovala objekte, vseh šest tisoč. Morda se bo do 17. novembra še našla kakšna hiša, ki jo bo treba nadomestiti," je po današnjem sestanku s krajani strug povedal državni sekretar.



Občina je sicer že predlagala deset lokacij za nadomestno gradnjo, ki jih morajo zdaj pregledati geologi. Poleg tega bodo iskali še dodatne lokacije, a se znajo zaradi izjemno ozke Savinske doline pojavljati problemi.

Šefic je ob tem poudaril, da se želijo o vseh ukrepih in postopkih pogovoriti s prebivalci in da želijo vse specifične okoliščine reševati dvostransko.