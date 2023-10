Če bi plaz Struge zgrmel v Savinjo, bi udarni val segel do Ljubnega

Ponoči je Slovenijo prešla močna nevihtna celica, zaradi katere je v številnih krajih klestila toča. Najhuje je bilo na Koroškem. Pretoki rek sicer danes upadajo, a problem zaradi razmočenega terena ostajajo številni plazovi, predvsem na Severnem Primorskem in Kamniškem. Več cest je zaradi plazov zaprtih. Plaz v Strugah, katerega del je v četrtek zgrmel v reko Savinjo, se je začel enakomerno in kontrolirano plaziti. Če bi plaz v celoti zgrmel v rečno strugo, bi nastalo jezero z veliko količino vode in bi se potem precej visok udarni val razlil vse do Ljubnega ob Savinji.

Po besedah župana Luč Klavdija Strmčnika bi ob zgrmenju plazu v Savinjo najprej nastradale že poškodovane hiše v Strugah. Ker se plaz za zdaj enakomerno premika, reka Savinja sproti odnaša ves material, pravi Strmčnik, ki je tudi izpostavil, da se zadeve v Lučah kljub dežju umirjajo.

Tudi predstavnik prizadetih družin iz Strug Paul Orešnik je danes zatrdil, da Savinja sproti odnaša ves material, ki zdrsi s plazu.

Župan Ljubnega ob Savinji Franjo Naraločnik je za dejal, da so do naselja Rastke, ki ga je v petek poplavil pritok Savinje Ljubnica, vzpostavili začasno prevoznost ceste. Trenutno se ukvarjajo z razporejanjem težke mehanizacije, ker so dobili še 12 dodatnih bagerjev. Ta mehanizacija je v strugi Ljubnice, potem pa jo bodo prestavili na območje priprave nasipa na reki Savinjo nad Ljubnim.

Šestan in Golob na prizadeta območja

Prizadeta območja bosta danes obiskala predsednik vlade Robert Golob in poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan. Največjo težavo trenutno predstavljajo prav zemeljski plazovi, zaradi česar pristojni lastnike opozarjajo, naj bodo pozorni na njihovo premikanje in se ob nevarnosti umaknejo na varno ter obvestijo civilno zaščito. Na geološkem inštitutu so evidentirali kar deset tisoč plazov. Največ jih je na Severnem Primorskem, v Baški Grapi okrog kanala Tolmina. Ker ogrožajo človeška življenja, je bilo več ljudi evakuiranih.

Kako dramatične so bile zaradi obilnih padavin tokrat razmere na Severnem Primorskem, zgovorno pričajo posnetki narasle Soče.

Uprava za zaščito in reševanje danes poroča o nevšečnostih na območjih Celja, Kranja, Ljubljane, Nove Gorice, Maribora, Postojne in Trbovelj. Zaradi poplavljanja in proženja zemeljskih plazov so zabeležili 27 dogodkov. Za odpravo posledic je bilo aktiviranih 15 gasilskih enot.

Reka Sora je ponoči poplavila regionalno cesto Škofja Loka-Železniki, promet je potekal po enem pasu.

Prekinjenih več prometnih povezav

Po državi je zaradi plazov, podrtih dreves in poplavljenega cestišča zaprtih več cest. Po podatkih prometno-informacijskega centra za državne ceste so zaprte ceste Železniki - Most na Soči na več odsekih, Davča - Zali Log, Laško - Šentjur, podvoz v Laškem, Polhov Gradec - Dobrova, Luče - Solčava, Stahovica - Kamniška Bistrica, Fara - Kot - Grgelj in Hrastnik - Zidani most.

Na cesti Litija - Zagorje je promet močno oviran zaradi vode na cestišču in nanosov listja.

V Piranu je Regijski center za obveščanje Koper zaradi visokega plimovanja morja ob 6.35 sprožil sireno alarmiranja oz. opozorilo na nevarnost, v Izoli so sireno sprožili ob 7.50, so sporočili iz regijskega centra.

Petkovo močno deževje je sicer največ težav povzročilo na območju Bohinja in Železnikov ter na območju Baške grape v občini Tolmin. V Baški grapi si bo razmere danes ogledal premier Robert Golob skupaj z državnim sekretarjem Boštjanom Šeficem, poveljnikom Civilne zaščite Srečkom Šestanom in tolminskim županom Alenom Červom.