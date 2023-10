V Črni na Koroškem klestila toča #vŽivo

Vreme je danes največ težav povzročalo na zahodu države. V Baški grapi so razglasili izredne razmere, več prebivalcev so evakuirali. Na Gorenjskem je nočno in dopoldansko močno deževje največ težav povzročilo na območju Bohinja in Železnikov, v Zgornji Savinjski dolini in ob morju so se oglasile opozorilne sirene. Se pa vremenska situacija po besedah Braneta Gregorčiča iz agencije za okolje (Arso) umirja. "Padavine se umikajo. Nekaj ploh bo še nastalo, vendar ne bodo povzročale resnih težav," je povedal na popoldanski novinarski konferenci. Potem ko so prebivalci Črne na Koroškem ves dan s strahom gledali v narasli potok Bistra, jih je pozno popoldne presenetila še toča.

Po dosedanjih podatkih imajo zaradi močnega nočnega in dopoldanskega deževja največ težav v zahodnem delu države, kjer so v Grahovem ob Bači sprožili sireno za splošno nevarnost in evakuirali več prebivalcev Baške grape v Občini Tolmin. Prebivalce in objekte ogrožajo narasla reka Bača, številni hudourniki in zemeljski plazovi, so sporočili iz civilne zaščite Severna Primorska.

O tem, kakšno je trenutno stanje v Baški grapi, si lahko preberete v spodnjem članku.

Evakuirali tudi prebivalce iz doline Bistričice

Tudi na Kamniškem je obilno deževje povzročilo nekaj težav, najbolj ogrožene prebivalce vasi Klemenčevo in Bistričica pa so zaradi domnevne aktivnosti plazu Blate opoldne preventivno evakuirali. Po pregledu plazu so ugotovili, da plaz ni spremenil svoje oblike, zato se evakuirani lahko vrnejo domov, je povedal vodja intervencije Jože Oblak.

Oblak je pojasnil, da gre za starejši plaz, a so ga zaradi napovedanega neurja nadzorovali. Ker so se dopoldne v vodotoku Bistričice pojavili mulj, skale, listje in les, so preventivno evakuirali najbolj ogrožene prebivalce. "Mi smo plaz pregledali tako fizično z gasilci, pregledal ga je geolog in nato še s policijskih helikopterjem iz zraka in z dronom," je dejal.

Ugotovili so, da je plaz v nespremenjenem stanju oziroma da je v isti fazi delovanja, ampak da je vodotok, ki plaz obliva spremenil tok in s tem povzročil naplavine. Ljudje se zato lahko vrnejo domov. Člani civilne zaščite pa bodo preventivne ukrepe izvajali še naprej, torej pregledovali plaz v zgornjem in spodnjem delu.

Evakuirali so 107 prebivalcev iz 44 objektov, nastanili pa so jih v osnovni šoli Stranje, nekateri pa so odšli k sorodnikom.

Dodal je, da so reke sicer ostale v vodotokih, saj so na kritičnih mestih že v četrtek namestili gradbeno mehanizacijo, gasilci pa so opravljali preglede. Je pa na nekaterih mestih vseeno nastala škoda, saj je "na mestih, kjer sanacije niso bile kakovostno narejene, prišlo do vdorov in zajed", je še povedal Oblak.

V Zgornji Savinjski dolini opozorilne sirene

Tudi v Zgornji Savinjski dolini so po razmeroma mirni noči dopoldne preventivno sprožili sirene za večjo pozornost prebivalstva na poplave in plazove. Kot je pojasnil poveljnik civilne zaščite za Zahodno Štajersko Janez Melanšek, se opozorilo nanaša na območje Drete in Ljubnice, na terenu pa so gasilci in pripadniki civilne zaščite, ki spremljajo stanje.

Dopoldne so bili povečani pretoki nekaterih pritokov Savinje, zlasti Drete na območju Šmartnega ob Dreti in Gornjega Grada ter Ljubnice pri naselju Rastke v občini Ljubno ob Savinji. Povišane vode na teh območjih odnašajo del materiala, ki so ga tja navozili po zadnjih poplavah in še ni bil utrjen, prav tako je ponekod zalivalo objekte, polja in travnike.

Pristojni vseskozi pozorno spremljajo tudi plazišče v Strugah, kjer je sredi plazu nastal slap. Kot je dodal Melanšek, na srečo za zdaj ne deluje tako, da bi lahko nastal enkratni zdrs plazu, tako da Savinja lahko zemljo odnaša počasi. Med drugim je voda zalila gasilska domova v Šmartnem ob Dreti in Solčavi.

V Železnikih otroke zadržali v šoli

Medtem ko je noč na Gorenjskem minila relativno mirno, pa so dopoldan obilne padavine zlasti na območju Sorice in Podbrda povzročile precej težav ne le na primorski, temveč tudi na gorenjski strani Škofjeloškega in Cerkljanskega hribovja.

V Selški dolini je na več mestih prestopila bregove Selška Sora. Poplavilo je več mostov in cest, nekatere ceste pa so zasuli zemeljski plazovi. Zaprte so bile ceste proti Zalemu logu pod Sušo, proti Smolevi, pa tudi v soteski proti Škofji Loki. Zaprta za zdaj ostaja še cesta Davča–Zali log.

Kot je povedal poveljnik občinskega gasilskega poveljstva Matjaž Podrekar, je bilo poleg cest zalitih tudi nekaj objektov, zlasti kleti. Voda je obkrožila tudi objekt podjetja Lotrič Meroslovje v Selcih, kjer sicer večje nevarnosti ni bilo, so pa vseeno začasno iz prostorov evakuirali zaposlene. Zaradi nevarnih razmer na cestah pa so preventivno dlje časa v šoli v Železnikih zadržali otroke.

Za Železnike, ki jim je avgustovska ujma prizanesla, so bile to največje letošnje poplave. Kot je povedal župan Marko Gasser, so bili protipoplavni ukrepi, ki se v občini gradijo po katastrofalnih poplavah leta 2007, večinoma učinkoviti. Manjša učinkovitost pa se je pokazala na območju Češnjice, kjer je voda poplavljala objekte, zato bo morda na tem mestu treba najti optimalnejše rešitve.

Veter v Srednji vasi v Bohinju odkrival strehe

Gasilci so imeli precej dela s prečrpavanjem vode tudi na območju Bohinja, zlasti Bohinjske Bistrice. Kot je povedal poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Bohinjska Bistrica Silvo Režek, je bregove prestopilo več potokov. Voda je tekla po cestah in zalila nekaj objektov, zlasti kleti in garaže. Težave so imeli tudi s fekalno kanalizacijo.

Kar nekaj težav je neurje povzročilo tudi v Zgornji Bohinjski dolini, kjer je bil problematičen predvsem veter, ki je odkrival strehe, zlasti v Srednji vasi. Poročajo o tem, da je veter odkril streho na sedmih objektih, posredovali pa so gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Srednja vas v Bohinju.

Gasilci, delavci cestnih podjetij in ekipe z mehanizacijo so se, ne le v Železnikih in Bohinju, temveč tudi drugod po Gorenjskem, ukvarjali predvsem s prečrpavanjem vode, preusmerjanjem toka, čiščenjem cest in odstranjevanjem plazov ter podrtih dreves.

V Škofji Loki so si oddahnili

O več intervencijah poročajo tudi iz Škofje Loke. Voda je ponekod prestopila bregove, nekatere ceste niso bile prevozne, trenutno pa ostaja zaprt le še podvoz v Bodovljah. Ob eni izmed hiš se je sprožil dodaten plaz, podtalnica pa je zalila nekaj kleti, so povzeli na Občini Škofja Loka, kjer so veseli, da posledice deževja tokrat niso bile tako hude kot v začetku avgusta.

O posameznih intervencijah zaradi močnega dežja in vetra poročajo tudi iz večine preostalih gorenjskih občin. Na Jesenicah pa so jih zaskrbeli predvsem morebitni premiki plazov nad Koroško Belo. Civilna zaščita si je stanje na terenu ogledala, dnevno poročilo Geološkega zavoda Slovenije pa ji priporoča nadaljnje spremljanje dogajanja na terenu.

V Črni na Koroškem prestrašeni

Z zaskrbljenostjo vremenske razmere spremljajo tudi na Koroškem, kjer pa dopoldne večjih težav kljub občasno hudim nalivom ni bilo. V Črni so dopoldne s strahom gledali v narasli potok Bistra, gasilci pa so morali na več lokacijah v občinah Črna in Slovenj Gradec posredovati zaradi vdorov meteorne vode v objekte. Povsod spremljajo tudi zemeljske plazove, ki so jih sprožile že poletne ujme.

V Črni na Koroškem reka Bistra spodjeda cesto in ogroža prebivalstvo, poroča Večer. Županja Črne Romana Lesjak je delila spodnji posnetek.

Pozno popoldne je prebivalce Črne presenetila še toča.

Gregorčič: Vremenske razmere se umirjajo

V preteklih 18 urah je Slovenijo prešlo ciklonsko območje z vremensko fronto in na določena območja prineslo kar obilne padavine in tudi močan veter. Na območju Kamniško-Savinjskih Alp je padlo od 60 do 120 litrov dežja na kvadratni meter, največ, 158 litrov, je padlo v Logarski dolini.

Tudi Julijske Alpe, njihovo predgorje ter Idrijsko in Škofjeloško hribovje so prejeli velike količine padavin, padlo je od 80 do 150 litrov na kvadratni meter, pri čemer je Vogel zabeležil izjemnih 219 litrov na kvadratni meter, je objavila agencija za okolje (Arso).

Zaradi vremenskega dogajanja je Arso za danes do sredine dneva izdal rdeče vremensko opozorilo za zahodni in severni del države. Rdeče vremensko opozorilo je za dopoldne veljalo tudi za območja ob morski obali zaradi visokega plimovanja. Opozorilne sirene so se oglasile že nekaj po 6. uri. Morje je kasneje marsikje prestopilo obalno črto, v civilni zaščiti v Piranu pa so dopoldne poudarili, da jim je v takšnih razmerah prvič pred poplavo uspelo ubraniti Tartinijev trg.

Vremenoslovec Brane Gregorčič je na popoldanski novinarski konferenci pojasnil, da se vremenske razmere hitro umirjajo in da se padavine umikajo. Nekaj ploh bo še nastalo, vendar ne bodo povzročale resnih težav, je dejal.

Po napovedih iz hidrološkega opozorila Arsa so bodo čez dan še povečevale poplavljene površine v srednjem in spodnjem toku Vipave. Na območjih pogostih poplav se lahko razlijejo tudi Sava v srednjem toku, Drava v spodnjem toku in Kolpa.

Težave v prometu



Vremenske razmere že od jutra marsikje ovirajo promet. Prometnoinformacijski center za državne ceste svetuje, naj vozniki prilagodijo vožnjo stanju na cestah, prav tako naj računajo na daljši čas potovanja. Nekatere ceste, predvsem na zahodu, pa tudi ponekod na Gorenjskem in v Zgornji Savinjski dolini, so zaprte zaradi podrtega drevja, plazov in poplavljenih cestišč.