Veter se krepi, del države zajele padavine, a najhuje šele prihaja

V višjih legah se krepi jugozahodni veter, zahodni, osrednji in južni del države so že zajele krajevne plohe, ki pa za zdaj še ne prinašajo večje količine dežja. Razmere se bodo zaostrile v drugi polovici noči, ko se bodo padavine okrepile in do jutra razširile nad vso državo. Agencija za okolje je za petek za večji del države izdala rdeče opozorilo.