Arso: Razmere so izredne. To nas čaka ponoči. #video

"Meteorološke razmere so izredne, najhuje pričakujemo ponoči," je na novinarski konferenci ob zadnjih vremenskih napovedih opozoril Branko Gregorčič z Arsa. Pričakujemo lahko obilne nalive, močan veter, poplavljanje rek, vetrolome in poplavljanje morja. "V pripravi je že odredba za dvig pripravljenosti celotnega sistema, upam, da ne za vso Slovenijo," je izpostavil poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan.

"Odredba zajema določeno število pripadnikov Slovenske vojske, zajema pa tudi priporočilo občinam oz. lokalnim skupnostim, da tiste plazove, ki že ogrožajo objekte, posebej opazujejo in po potrebi prožijo alarmni sistem," je pojasnil Šestan.

Spomnil je, da so alarme sisteme v avgustovski ujmi sprožili večkrat in da je tudi to pripomoglo k majhnemu številu žrtev. "Upam, da bodo ljudje upoštevali naša opozorila tudi tokrat, saj je edini cilj vseh nas, da zmanjšamo škodo, absolutno pa da preprečimo izgubo človeških življenj," je dodal.

Najhuje pričakujemo ponoči

"Že v prvem delu noči se bo nad severnim Sredozemljem začelo poglabljati novo ciklonsko območje, ki bo vse bolj vplivalo na vreme pri nas, tudi zračni tokovi se bodo okrepili in največji vpliv te vremenske motnje pričakujemo predvsem v drugi polovici noči in jutri zjutraj," je opozoril Branko Gregorčič z Arsa.

Sunki vetra blizu sto kilometrov na uro

Dež bo začel padati že zvečer, a do polnoči bo še razmeroma enakomeren, "potem pa se bo situacija v nekaj urah zaostrila", je dejal Gregorčič. V drugi polovici noči in jutri zjutraj se bo jugozahodnik močno okrepil, na izpostavljenih legah lahko pričakujemo sunke vetra blizu sto kilometrov na uro, predvsem v zahodni polovici države, tudi deloma severnem delu.

Hkrati se bodo padavine krepile, pojavljale se bodo nevihte z nalivi, ki lahko vztrajajo nekaj ur. "Količina padavin bo v 12 urah, vsaj v hribovitih predelih, dosegla med 60 in 140 litri na kvadratni meter, kar lahko pomeni precejšen problem," je še izpostavil Gregorčič.

Hitro naraščanje rek in hudourniških vodotokov

Ker je namočenost tal že velika in vodnatost rek po torkovih padavinah srednja oz. velika, bodo dodatne padavine ponoči padle na namočena tla, hitro površinsko odtekle in hitro napolnile rečne struge.

"Najmočnejše padavine bodo v drugem delu, kar pomeni, da bodo padle na povsem zasičena tla. Ker bo glavnina dogajanja relativno kratka, pričakujemo največ težav s poplavljanjem padavinske in zaledne vode ter s poplavljanjem hudourniških in manjših rek in s pritoki večjih rek," pa je opozoril Andrej Golob z Arsa.

Previdnost velja na naslednjih območjih:

porečje Vipave, območje Idrijsko-Cerkljanskega hribovja, območje Škofjeloškega hribovja in območje Kamniško-Savinjskih Alp. Tu lahko reke zelo hitro narastejo in poplavijo v večjem obsegu in bolj silovito. Za ta območja so izdali največjo, rdečo, stopnjo opozorila.

To je povedal Andrej Golob:

Tudi morje bo jutri poplavilo v večjem obsegu, okrepljen bo južni veter, kar bo povzročilo znaten dvig morske gladine.



Foto: Arso

Verjetnost proženja plazov znatno povečana v vsej državi

Opozorilo pred proženjem zemeljskih plazov, skalnimi podori in drobirskimi tokovi velja za vso državo, pa je opozoril Miloš Bavec z geološkega zavoda. Izjema je le jugovzhod, je dodal.

"Razen možnosti proženja novih zemeljskih plazov posebej opozarjamo na reaktivacijo že obstoječih, že poškodovanih območij, ki so bila prizadeta v avgustovski ujmi in tudi preostalih ekstremnih dogodkih letošnjega leta."

Bavec: Upoštevajte navodila Civilne zaščite in ostalih intervencijskih ekip na terenu in ne rešujte premoženja, ko je potrebno reševati življenja.

Eden od najhujših scenarijev za slovenske gozdove

Tla so namočena, razrahljana od julijskih vetrolomov, "veter in dež, ki ga napovedujejo, lahko povzroči nove vetrolome", je opozoril Gregor Danev iz Zavoda za gozdove.

"Vsem polagamo na srce, da od danes zvečer ne hodite v gozdove, izogibajte se rekreaciji, tudi vsi delavci v gozdovih naj se umaknejo," je pozval.