Ob popoldanskih krajevnih plohah in nevihtah lahko tudi narastejo posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke. Verjetnost za to pa je večja v severni Sloveniji.

Ob popoldanskih krajevnih plohah in nevihtah lahko tudi narastejo posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke. Verjetnost za to pa je večja v severni Sloveniji. Foto: Matic Tomšič

Slovenijo je dosegla manjša višinska motnja, zaradi katere bo po navedbah Arsa povečana verjetnost nastanka krajevnih ploh in neviht. Geološki zavod Slovenije opozarja, da ob napovedanih padavinah z možnimi lokalnimi nalivi obstaja povečana nevarnost sproščanja nestabilnega materiala na območju plazov, ki so se sprožili ob nedavni ujmi.

Kot je Agencija RS za okolje (Arso) zapisala na družbenem omrežju Facebook, se na severozahodnem delu države že pojavljajo plohe. Sredi dneva in popoldne bodo v hribovitem svetu nastale krajevne plohe in nevihte, ne izključujejo pa možnosti njihovega nastanka tudi na jugu države. Drugod bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo.

Geološki zavod Slovenije prebivalce opozarja, naj bodo pozorni na dogajanje na plazovih ter upoštevajo navodila, ki jih je posredovala civilna zaščita, še posebej, če je bila odrejena evakuacija. Po njihovih navedbah sicer verjetnost za nastajanje novih plazov na neprizadetih mestih ob trenutni vremenski napovedi sicer ni bistveno povečana, ni pa izključena.

Lahko narastejo posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke

Ob popoldanskih krajevnih plohah in nevihtah lahko tudi narastejo posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke. Verjetnost za to pa je večja v severni Sloveniji. Možna so razlivanja padavinske in zaledne vode, predvsem na območjih Gorenjske, Zgornje Savinjske doline in Koroške, kjer so odtočne razmere ob vodotokih in zaledjih spremenjene, navaja Arso.

V večjem delu države se bodo danes in v prihodnjih dneh pretoki rek sicer zmanjševali. Vse več rek bo imelo malo vodnatost. V večjem delu države so reke srednje vodnate, v porečjih Kolpe in Vipave ter v Slovenski Istri pa malo vodnate. Po četrtkovem zmernem naraščanju že upadajo tudi reke v srednjem Posočju.