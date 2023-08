Vroči dnevi: v teh deli državi bodo temperature najvišje.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Goriškem do 33 stopinj celuija, napoveduje Agencija za okolje.

Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 27 do 30, na Primorskem do 33 stopinj Celzija.

V sredo in četrtek se bo nadaljevalo sončno vreme z najvišjimi temperaturami okoli 30 stopinj. Popoldne bodo predvsem v gorskem svetu severne Slovenije možne posamezne vročinske nevihte.