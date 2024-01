Državni sekretar Šefic na pogovore s prebivalci Gornjega Grada

Namen individualnih pogovorov je lastnikom objektov podati vse razpoložljive informacije, predstaviti celoten postopek, opozoriti na potrebno pripravo lastnikov ter pridobiti podatke o njihovih razmišljanjih in izzivih, pojasnjujejo v službi vlade za obnovo. Ob tem so spomnili, da je vse lastnike objektov, ki so predmet morebitne preselitve, že kontaktiral klicni center 114, ki jim je predstavil postopek in predvideno časovnico aktivnosti.

Predvidena izjava pristojnih

Služba vlade za obnovo je že spodbudila aktivnosti glede nadomestnih zemljišč in prostorskih načrtov, kot izhaja iz novele zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta lani. Zato je bil 5. januarja že izveden delovni sestanek na ministrstvu za naravne vire in prostor, na katerem so se s predstavniki občin, v katerih se načrtuje nadomestitvena gradnja, sestali z vodstvom ministrstva in službe vlade za obnovo ter se dogovorili o nadaljnjih konkretnih aktivnostih.

Po pogovorih je v popoldanskih urah v prostorih občine predvidena tudi izjava pristojnih za medije.

Pogovori z lastniki se bodo pozneje nadaljevali v občinah Šoštanj, Ljubno, Nazarje in Mozirje ter drugod po Savinjski dolini, kjer so predvideni objekti za morebitno odstranitev. Seznam, ki še ni dokončen, zajema 23 občin, največ objektov pa je za odstranitev predvidenih v občini Braslovče, in sicer 137. Šefic predvideva, da bodo pogovori zaključeni do sredine februarja.