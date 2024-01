Donirajo hišo za prizadete v ujmi: "Dobila jo bo družina, ki ji bo to najbolj pomagalo"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob navzočnosti državnega sekretarja Boštjana Šefica in ministra Matjaža Hana so danes v Slovenj Gradcu položili temeljni kamen za hišo, ki bo namenjena eni od družin, prizadetih v lanski ujmi. Hišo je skupaj s podizvajalci in dobavitelji doniralo podjetje Pergola, slovenjgraška občina je prispevala zemljišče. Hišo naj bi postavili do maja letos, kdo se bo vselil vanjo, pa še ni znano. "Pomembno je, da najdemo tisto družino, ki ji bo to najbolj pomagalo, ali iz tega kraja ali iz katerekoli druge občine," je dejal Šefic.

Podjetje za proizvodnjo nizkoenergijskih montažnih hiš Pergola iz Radelj ob Dravi se je po lanski katastrofalni ujmi samo obrnilo na slovenjgraško občino in ponudilo donacijo enodružinske hiše, če ima občina na voljo zemljišče za gradnjo. Občina je zemljišče hitro našla, stekli so postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki so ga medtem že pridobili.

Gradnja hiše, ki bo imela 113 kvadratnih metrov tlorisne površine, parcela pa je velika okoli tisoč kvadratnih metrov, bo stekla, ko bodo to dopuščale vremenske razmere.

"Že avgusta 2023, ko smo bili priča katastrofalnim poplavam in smo videli, da nas je ujma obšla, smo vedeli, da se bomo odzvali in po svojih najboljših močeh nekomu pomagali. Za pomoč smo navdušili tudi svoje kooperante in dobavitelje," je danes dejal direktor podjetja Pergola Vidko Švajger. Vrednost donacije skupaj z zemljiščem ocenjuje na okoli 250 tisoč evrov.

Veselje ob prejeti donaciji je danes izrazil slovenjgraški župan Tilen Klugler. Hiša bo postavljena in urejena predvidoma do konca aprila, v tem času pa Klugler pričakuje, da bo državna tehnična pisarna izbrala družino, ki bo prejela ključe donirane hiše; to ne bo nujno družina iz slovenjgraške občine. Prav tako Klugler računa, da bodo v tem času z državo dorekli postopek donacije, saj ne želi, da bi takšna donacija negativno vplivala na nadaljnji dohodkovno-davčni položaj družine, ki bo donacijo prejela.

Vsaka taka donacija je še kako pomembna, kajti le korak za korakom lahko pridemo do končnega cilja, pa je danes poudaril državni sekretar za koordinacijo ukrepov in aktivnosti za obnovo po poplavah ter vodja vladne službe Boštjan Šefic.

Na seznamu objektov za morebitno odstranitev zaradi posledic lanskih ujm je trenutno po Šefičevih besedah 348 objektov, od tega 18 na Koroškem, med njimi pa dva objekta dveh družin v slovenjgraški občini. "Pomembno je, da najdemo tisto družino, ki ji bo to najbolj pomagalo, ali iz tega kraja ali iz katerekoli druge občine," je dejal Šefic.

Han: To je dokaz, da solidarnost med Slovenci in gospodarstveniki še živi

Šefic je kot hitre ocenil tudi aktivnosti države, ki je morala sicer najprej ustvariti pravni okvir za izvedbo načrtovanih nadomestitvenih gradenj. "Verjamem, da bomo še v letošnjem letu nastanili družine v nove objekte. Zanesljivo ne vse, pa vendar. Vlagamo vso energijo v to, da bi bili čim hitrejši, čim bolj učinkoviti," je dodal.

Glede morebitnih davčnih in drugih bremen za prejemnike danes predstavljene donacije pa sta tako Šefic kot gospodarski minister Matjaž Han spomnila, da so bile tudi lani po ujmi sklenjene donacije oproščene davkov. "Upam, da tisti, ki je utrpel škodo, ne bo zdaj državi dodatno plačeval nekih stroškov brez potrebe," je dejal minister Han.

Glede danes predstavljene donacije je povedal še, da je to dokaz, da solidarnost med Slovenci in tudi med gospodarstveniki živi. Ob tem je spomnil tudi na dosedanjo pomoč države za v ujmah prizadeto gospodarstvo.