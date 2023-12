Na Rogli zagnali novo šestsedežnico, tam tudi minister Han

Minister Matjaž Han se je ob robu odprtja nove sedežnice na Rogli srečal s hrvaško ministrico za turizem in šport Nikolino Brnjac, s katero sta med drugim govorila o možnostih krepitve sodelovanja med državama na področju turizma in športa. Kot je ob tem poudaril, je hrvaški trg za Slovenijo med pomembnejšimi.

Za obisk hrvaških gostov v Sloveniji vrhunec sezon predstavljajo zimski meseci, ko ti približno tretjino nočitev ustvarijo v smučarskih središčih, približno toliko v naravnih zdraviliščih, dobro desetino pa v Ljubljani.

Minister Matjaž Han se je ob robu odprtja nove sedežnice na Rogli srečal s hrvaško ministrico za turizem in šport Nikolino Brnjac. Foto: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Ob tem turistični ponudniki zaznavajo povečevanje deleža obiskov hrvaških gostov z gastronomskim in kulturnim motivom, na področju turizma pa pri skupnih projektih na oddaljenih trgih s kampanjo Experience Croatia, Feel Slovenia zelo dobro sodelujeta obe javni agenciji za promocijo turizma – Slovenska turistična organizacija (STO) in Hrvaška turistična skupnost (HTZ).

Minister Han je zato izrazil željo po skupnem sodelovanju s Hrvaško na prekomorskih trgih tudi v letu 2024, predvsem v ZDA, od leta 2025 pa postopoma tudi na drugih potencialno zanimivih prekomorskih trgih.

Za Hrvaško je po besedah ministrice Brnjaceve na področju športa trenutno prioritetnega pomena športna diplomacija, saj je ta del njihovega nacionalnega programa športa, s katerim želijo še dodatno okrepiti prepoznavnost države, gospodarskih vlaganj in promocije tako države kot turistične dejavnosti. Tema športne diplomacije je zelo zanimiva tudi za Slovenijo, saj jo bo vključila v nov nacionalni program športa.

Ministra sta govorila tudi o tekmovanju avtomobilskih ikoničnih starodobnikov višjega razreda, ki ga organizira nemški avtomobilistični klub ADAC v Sloveniji, na Hrvaškem in v severni Italiji. To je po njunem priložnost za promocijo obeh držav v Nemčiji, zato je Han predlagal, da bi tekmovanje izvedli predvidoma maja 2025.

Blagovna menjava med Slovenijo in Hrvaško je lani dosegla 7,4 milijarde evrov, kar je za skoraj tretjino več kot leto prej, s čimer se Hrvaška uvršča na peto mesto med najpomembnejšimi zunanjetrgovinskimi partnericami. Izvoz v to državo je zrasel za 43 odstotkov na 4,4 milijarde evrov, uvoz pa za skoraj četrtino na 2,9 milijarde evrov. Tako v izvozu kot uvozu storitev so prevladovala potovanja, sledijo ostale poslovne storitve in transportne ter gradbene storitve.

Hrvaška hkrati ostaja najpomembnejša destinacija za investicije slovenskih podjetij, katerih vrednost je lani znašala 2,9 milijarde evrov in predstavljajo skoraj 35 odstotkov vseh slovenskih investicij v tujini. Tudi Hrvaška ostaja pomemben naložbenik v Sloveniji. Vrednost neposrednih hrvaških naložb je konec leta 2022 znašala 1,8 milijarde evrov, kar državo uvršča na peto mesto med tujimi investitorji v Sloveniji, takoj za Avstrijo, Luksemburgom, Švico in Nemčijo.

Pomembna gospodarska panoga za obe državi je tudi turizem. Hrvaški gostje so lani zasedli četrto mesto med vsemi državami, od koder k nam prihajajo turisti. Slovenija je zabeležila 213.822 prihodov hrvaških turistov oziroma 240 odstotkov več kot leto prej ter 490.034 nočitev, kar hrvaške turiste uvršča na sedmo mesto po ustvarjenih nočitvah.

Na Rogli zagnali novo šestsedežnico Mašinžaga

Rogla je bila danes naslednja v nizu slovenskih smučišč, kjer so pred zimsko sezono slovesno odprli novo pridobitev. Na Rogli gre za več kot 12 milijonov evrov vredno naložbo v Park Mašinžaga. Del projekta je med drugim nova šestsedežnica.



Podjetje Unitur, ki upravlja s turizmom na Rogli, je za prestrukturiranje tega pohorskega gorskega centra na državnem razpisu prejelo osem milijonov evrov, z naložbo pa so ob zamenjavi dveh obstoječih vlečnic na progah Mašinžaga I in II smučarske površine povečali za dodatnih deset odstotkov.

Ob sodobni šestsedežnici z ogrevanimi sedeži in zaščitnimi kabinami so v sklopu investicije po besedah enega od dveh izvršnih direktorjev Uniturja Aleša Slaparja med drugim vzpostavili tudi leteči tobogan, bike park, gozdni pustolovski izziv in stezo za gorske vozičke, ki jih poganja gravitacija. Hkrati so zagotovili osem dodatnih delovnih mest in poslovanje vsaj devet mesecev na leto, torej tudi zunaj glavne zimske in letne sezone.

Kot je ob tem dodala izvršna direktorica Uniturja Barbara Soršak, se v zadnjih letih intenzivno usmerjajo v razvoj športne in doživljajske ponudbe na prostem, ki je gostom in obiskovalcem namenjena 365 dni na leto.

"Razvojni načrti Rogle, ki se udejanjajo v okviru 1. faze projekta Park Mašinžaga, so usmerjeni v razvoj avtentičnih in trajnostno naravnanih doživetij. Ta so unikatna in ekskluzivna, izhajajo iz naravnih in kulturnih posebnosti destinacije ter ustvarjajo pozitivno presenečenje in upravičujejo zaupanje gostov in obiskovalcev, katerih vitalni življenjski slog prisega na aktivno preživljanje prostega časa na svežem zraku," je dodala.

Gre za eno izmed devetih investicij v prestrukturiranje smučarskih središč v celoletne gorske centre, ki jih je finančno podprla država. Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je ob tej priložnosti čestital upravi in zaposlenim za nove pridobitve.

"Verjamem, da je ta odločitev v času, zahtevnem za gospodarstvo, potrebovala dobršno mero poguma, odločnosti in poslovne premišljenosti. Želim si, da bo nova infrastruktura pomembno prispevala k rezultatom - ne le gorskega centra Rogla, pač pa tudi k uspešnosti razvoja turizma celotne regije," je dejal in spomnil, da je ministrstvo investicije na smučiščih podprlo z več kot 55 milijoni evrov, skupaj pa so bile vredne 84 milijonov evrov.

Njegovo ministrstvo je sicer lani in letos s tremi razpisi podprlo investicije v turistične nastanitve, naložbe v prestrukturiranje gorskih centrov in namestitve ter vlaganja v javno turistično infrastrukturo.

"S tem smo izvedli enega največjih investicijskih ciklov v slovenskem turizmu. S sofinanciranjem v višini 142 milijonov evrov evropskih in javnih sredstev smo podprli skupaj 136 projektov ter spodbudili investicije v slovenskem turizmu v skupni višini 359 milijonov evrov," je dejal in dodal, da gre za sredstva iz sklada za okrevanje in odpornost, sklada React EU in iz državnega proračuna.

Odprtja se je udeležila tudi hrvaška ministrica za turizem in šport Nikolina Brnjac, ki na Rogli ni bila slučajno, saj so prav Hrvati najštevilčnejši tuji gostje omenjenega smučišča in term v Zrečah. Kot je povedala, je bila tudi sama v preteklosti večkrat gostja Rogle, zaveda pa se, da njeni rojaki množično prihajajo v ta smučarski center.

"Ne le ta investicija, pač pa tudi vse ostale na slovenskih smučiščih zagotovo pomenijo vlaganje v dodatno kakovost ponudbe, kar bo povečalo tudi povpraševanje po ponudbi zimskega turizma. Sicer pa obe državi zadnja leta veliko vlagata v razvoj celoletnega turizma," je še dodala.