Hanovi evropski denar delili tudi podjetjem brez denarja in z blokiranimi računi

Med prejemniki 58 milijonov evrov evropskega denarja, ki ga je ministrstvo za gospodarstvo pod vodstvom ministra Matjaža Hana letos jeseni razdelilo za sofinanciranje domačih turističnih projektov, so tudi podjetja, ki praktično nimajo lastnega denarja, ki se do zdaj nikoli niso ukvarjala s turizmom ali pa so imela v času razpisa celo blokirane račune. Tem je na razpisu uspelo premagati tudi nekatere uveljavljene turistične ponudnike, hotelirje in lastnike gostinskih obratov, poroča spletni portal Necenzurirano.si.

Eno takšnih je podjetje My Consulting iz Bresternice, ki se ukvarja s poslovnim svetovanjem, letno pa ustvari nekaj deset tisoč evrov prihodkov. Na razpis je prijavilo 3,6 milijona evrov vreden projekt gostinskega obrata s penzioni, za katerega mu je ministrstvo odobrilo 1,8 milijona evrov evropskega denarja.

Lastnik podjetja My Consulting je Matjaž Jauk, v javnosti bolj znan kot nekdanji namestnik direktorja Slovenske odškodninske družbe (Sod), predhodnice Slovenskega državnega holdinga (SDH). Jauk ima še dve manjši podjetji, ki sta imeli pred manj kot letom dni blokirane račune. Kljub temu je podjetju My Consulting po točkah uspelo prehiteti Hotel Slon, ki se je prijavil s projektom širitve, za las pa je recimo zaostalo za družbo Terme Banovci, kjer bodo gradili nov butični hotel s štirimi zvezdicami, piše Necenzurirano.si.

Do denarja tudi podjetje Provesta

Enak znesek, 1,8 milijona evrov, je za projekt glamping počitniškega naselja v Kranjski Gori dobilo podjetje Provesta. Tam so septembra letos napovedali, da bodo novo naselje, vredno sedem milijonov evrov, zgradili med reko Savo Dolinko in regionalno cesto, pri čemer naj bi imelo ob osrednjem objektu osem manjših hiš.

Toda podjetje Provesta je imelo še konec lanskega leta več dolgov kot premoženja, torej negativni kapital. V letošnjem marcu in aprilu, ko je že oddalo prijavo, pa se je spopadalo z blokadami računov in izvršbami. To ni bilo ovira za pridobitev sredstev. Med pogoji je bil le ta, da podjetje nima blokade na dan oddaje vloge na razpis. Direktor podjetja Provesta Bojan Oražem je sicer nekdanji lastnik oziroma direktor dveh podjetij, ki sta končali v stečaju.

Kaj pravijo na ministrstvu?

Na ministrstvu za gospodarstvo pravijo, da so med samim razpisom ugotovili, da je "v panogi turizma prišlo do resnih strukturnih sprememb. Te so se odražale v manjših finančnih zmožnostih za vlaganja v večje nastanitvene obrate in povečanem interesu po previdnejših investicijah v manjše nastanitvene obrate, s poudarkom na novogradnjah."