V UKC Ljubljana sum korupcije, nekdanjega uslužbenca prijavili policiji

Na UKC Ljubljana so za Necenzurirano potrdili, da gre za sum zlorabe položaja ali zaupanja pri izvajanju gospodarske dejavnosti, prijavo pa so policiji posredovali v začetku prejšnjega tedna. Dodali so, da uslužbenec ni več zaposlen v zavodu.

Nekdanji uslužbenec sicer za Necenzurirano očitkov ni želel komentirati, a je dejal, da "ne pijejo vode". Poudaril pa je, da bo zoper odpoved uveljavljal pravna sredstva.

Posli večinoma mimo javnih razpisov

Necenzurirano piše, da se je podjetje MPGE nenavadno hitro prebilo med največje dobavitelje UKC Ljubljana, večinoma mimo javnih razpisov. Z zavodom so sicer začeli poslovati leta 2016, prvi večji posel pa so dobili leta 2018, ko so ga izbrali za 280 tisoč evrov vreden projekt novega razvoda vodovodnih cevi za glavno stavbo kliničnega centra.

Za to področje je bil v zavodu po poročanju portala pristojen omenjeni nekdanji uslužbenec in postal skrbnik pogodbe za strokovno izvedbo del. Drugi večji posel, vreden 1,2 milijona evrov, pa je podjetje dobilo leta 2021, med drugim za izvajanje strojnoinstalacijskih del. Spet je skrbnik postal isti nekdanji uslužbenec.

Vrednost plačil, ki jih je MPGE dobil od UKC Ljubljana, znaša skoraj tri milijone evrov. Podjetje je do poslov večinoma prihajalo prek naročilnic oziroma evidenčnih naročil. Na drobljenje obsega del, da bi se izognili javnim razpisom, naj bi postalo pozorno tudi vodstvo UKC Ljubljana, še piše portal.

Jug: Imamo težave v podpornih službah

Jug je sicer v nedavnem intervjuju za STA povedal, da nekatere od podpornih služb ne delujejo dobro, zato so uvedli spremembe. Kot eno od problematičnih služb je izpostavil ravno vzdrževalni sektor, kjer da so zaradi suma velikih nepravilnosti dvema zaposlenima dali odpoved, zadeve pa predali policiji v nadaljnjo preiskavo.

Tudi v oddelku za nabave so sodelavki dali odpoved, ker so ugotovili, da je delovala v škodo UKC Ljubljana. Ugotovili so, da je ravnala zelo neskrbno, saj je UKC izpostavila tveganju, da izgubi 13 milijonov evrov evropskih sredstev. "Ugotavljamo, da so bile še druge težave, ki so še stvar preiskave," je pojasnil.