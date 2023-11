Zaradi smrti sorodnice od UKC Ljubljana zahtevajo 91.500 evrov

Družina trdi, da je Martina Mustar 26. aprila letos umrla zaradi pasivnosti zdravstvenih delavcev UKC Ljubljana, je za STA še pojasnil Sluga in dodal, da zato njen mož in sinova zahtevata odškodninski zahtevek, in sicer vsak po 30.500 evrov.

Martino Mustar so od leta 2012 redno spremljali na angiološki ambulanti Kliničnega oddelka za žilne bolezni v UKC Ljubljana, leta 2020 pa je tamkajšnja zdravnica v izvidu zapisala, da so se že odločili za kirurško zdravljenje, pri čemer pa da morajo počakati na izvid ultrazvoka vratnih žil, so sredi oktobra pisale Slovenske novice. Družina pa je takrat za častnik dejala, da je šla omenjena zdravnica septembra 2020 v pokoj, celotna dokumentacija pa ni bila predana naprej.

Poudarili so, da so se takrat pregledi končali, minila pa so tri leta, preden so pacientko pod nujno iz Zdravstvenega doma Ljubljana poslali na pregled k drugemu zdravniku v UKC Ljubljana. Ta jo je pod zelo hitro napotil na CT trebuha, a bi jo glede na njeno zdravstveno stanje morali poslati pod urgentno. Nato so jo pregledali 10. marca.

Operacijo so načrtovali za 20. april, a je medicinska sestra takrat zaradi pozitivnega hitrega testa na koronavirus Mustarjeve operacijo odpovedala. Družina je za Slovenske novice takrat dejala, da ne vedo, ali je bila odpoved nujne operacije zakonsko utemeljena, saj so hitri testi zelo nezanesljivi. Družina je prepričana, da ob izvedeni operaciji Mustarjeva gotovo ne bi umrla šest dni po datumu načrtovane operacije.