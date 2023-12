Neslavni rekord Slovenije, na katerega nikakor ne moremo biti ponosni

V obdobju med letoma 2011 in 2021 se je stopnja postopkov z eno samo ponudbo na enotnem trgu EU znatno povečala, in sicer s 23,5 odstotka na 41,8 odstotka vseh postopkov. Hkrati se je število vseh ponudnikov, ki so se v EU prijavljali na razpise, skoraj prepolovilo, in sicer s povprečno 5,7 ponudnika na 3,2 ponudnika na postopek.

Javno naročanje je proces, po katerem javni organi v okviru odprtih in konkurenčnih postopkov pri ponudnikih naročajo gradnje, blago in storitve, da bi zagotovili najboljšo kakovost in stroškovno učinkovitost. Za to se vsako leto porabita približno dva bilijona evrov, kar je približno 14 odstotkov bruto domačega proizvoda 27 držav članic EU. Javno naročanje je tako eno glavnih gonil gospodarske rasti in zaposlovanja.

Zakaj so razpisi z enim ponudnikom problematični?

Pri postopku z eno samo ponudbo se za javno naročilo zanima in zanj odda ponudbo samo eno podjetje. Glede na to, da v takih primerih ni konkurence, naročnik sprejme edino prejeto ponudbo ali pa postopek ustavi.

Kot je razvidno z grafa na fotografiji, so razmere najslabše prav v Sloveniji, kjer je bilo leta 2021 kar 73 odstotkov postopkov z eno samo ponudbo, kar je 50 odstotnih točk več, kot je mejna vrednost (20 odstotkov) za kritično stanje v pregledu enotnega trga. Mejno vrednost enotnega trga so poleg Slovenije presegli tudi Ciper, Avstrija, Grčija, Madžarska, Češka in Poljska.

Foto: ECA

Stopnja postopkov z eno samo ponudbo se je sicer najbolj povečala v Avstriji, na Danskem, v Grčiji, na Nizozemskem in v Sloveniji, edine države članice, v katerih se je stopnja zmanjšala, pa so bile Hrvaška, Malta in Slovaška.

Iz analize je razvidno, da komisija in države članice ne namenjajo dovolj pozornosti konkurenci pri javnih naročilih. Nizke stopnje prijav na razpise negativno vplivajo tudi na transparentnost, ki je eden ključnih zaščitnih ukrepov pred tveganjem goljufij in korupcije.

Za odziv na statistiko Evropskega računskega sodišča smo zaprosili komisijo za preprečevanje korupcije, računsko sodišče, ministrstvo za finance in državno revizijsko komisijo. Slednji so dejali, da tovrstnih statistik ne komentirajo. Ostale odgovore bomo objavili, takoj ko jih prejmemo.