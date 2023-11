Odločitev EU: v mesta kmalu le še novi avtobusi brez izpustov

Evropska komisija je tak predlog sprejela že februarja, zdaj pa so ga z večino podprli poslanci v Evropskem parlamentu. Od leta 2030 bodo lahko v evropskih mestih kupili le še nove brezogljične avtobuse, ki jih bosta torej poganjala elektrika ali pa vodik. Do leta 2035 bodo dovolili prehodno obdobje za avtobuse s pogonom na biometan in potencialna e-goriva, le da bodo zanje zaostrili pogoje uporabe.

Pri mestnih komercialnih tovornjakih bodo morale službe pri svojih flotah izpust CO2 – primerjano z letom 2005 – do leta 2030 zmanjšati za 40 odstotkov, do leta 2035 za 65 odstotkov, do leta 2040 pa za že 90 odstotkov. Taka so bila tudi prvotna priporočila Evropske komisije.

Predlog Evropske komisije je na glasovanju podprlo 445 poslancev, 152 jih je bilo proti, 30 pa vzdržanih. Sledi usklajevanje predloga s posameznimi državami članicami.