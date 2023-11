Dosežen dogovor o proračunu EU za 2024

Svet EU in Evropski parlament sta danes dosegla dogovor o proračunu za leto 2024, ki se osredotoča na glavne prioritete unije in trenutne težke geopolitične razmere. Proračun je težak 189,38 milijarde evrov v obveznostih in 142,63 milijarde evrov v plačilih. Za nepredvidljive potrebe pa bo na voljo 360 milijonov evrov.

V skladu z dogovorom bo unija za enotni trg, inovacije in digitalno poslovanje namenila 21,49 milijarde evrov, za kohezijo, odpornost in vrednote 74,56 milijarde, za naravne vire in okolje 57,33 milijarde, za migracije in upravljanje meja 3,89 milijarde, za varnost in obrambo 2,3 milijarde, za sosedstvo in svet 16,2 milijarde, za evropsko javno upravo 11,98 milijarde in za posebne instrumente okoli 2,2 milijarde evrov.

"Veseli me, da smo dosegli dogovor o proračunu za naslednje leto. Tako se bomo lahko osredotočili na prednostna področja EU, hkrati pa ohranili dovolj finančnega manevrskega prostora, da se bomo lahko odzvali na nepredvidene okoliščine," je dejala španska državna sekretarka in glavna pogajalka za proračun EU za leto 2024 Esperanza Samblas.

Poudarila je, da proračun zagotavlja realističen pristop, ki upošteva trenutne gospodarske in geopolitične razmere, interese davkoplačevalcev in potrebo po obvladovanju novih izzivov, ki se lahko pojavijo leta 2024, je sporočil Svet EU.

Dogovor je treba formalno potrditi v 14 dneh

Parlament in Svet EU imata zdaj 14 dni časa, da formalno potrdita dosežen dogovor. Pričakovati je, da ga bo Svet EU potrdil 20. novembra, Evropski parlament pa bo o njem odločal na prihodnjem plenarnem zasedanju, ki bo med 20. in 23. novembrom.

Dogovor med Svetom in parlamentom je pozdravila tudi Evropska komisija, ki trdi, da bo proračun za leto 2024 še naprej podpiral sedanje gospodarsko okrevanje in strateško avtonomijo Evrope.

Ob tem je pozvala k čim prejšnjemu dogovoru glede revizije večletnega finančnega okvirja EU. "To je potrebno, da se EU lahko stabilno odzove na posledice ruske agresivne vojne v Ukrajini, nadaljnje migracijske pritiske in njihove temeljne vzroke ter na naravne nesreče in globalno konkurenco na področju ključnih kritičnih tehnologij," je danes sporočile Evropska komisija.