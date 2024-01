Ministrstvo z gospodarstvom o spremembah zakona o gospodarskih družbah

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je s predstavniki gospodarstva razpravljalo o predlogih za spremembe zakona o gospodarskih družbah, ki so jih prejeli v času javne razprave. "Spremembe vsebinsko niso obsežne, bodo pa spodbujale etično gospodarstvo," je ocenil minister Matjaž Han.

Razpravo so po Hanovih besedah pripravili zato, ker so v okviru javne razprave na predlog dobili nasprotujoča si mnenja. Spremembe zakona narekujejo nove evropske direktive, v predlogu pa sledijo tudi načelu ustvarjanja preglednejšega poslovnega okolja in preprečevanja veriženja slamnatih podjetij, so zapisali na ministrstvu.

Predlog novele zakona prinaša kar nekaj sprememb

V predlog novele zakona se prenaša evropska direktiva s področja javnega razkrivanja davčnih informacij v zvezi z dohodki. Ta prinaša večjo preglednost plačevanja davčnih obveznosti in večjo davčno pravičnost. Na podlagi direktive s področja prilagoditve meril za določanje velikosti družb zaradi inflacije pa se v zakon prenaša le kriterije velikosti družb in se ne dodaja dodatnih zahtev, so zagotovili.

Na podlagi direktive s področja trajnostnega poročanja se posodablja pravila glede nefinančnega poročanja, nadgradila se bo preglednost vključevanja trajnostnih zadev v poslovanje družb. S tem se želi doseči večjo primerljivost, zanesljivost, dostopnost in uporabnost poročanih podatkov. Obseg zavezancev se bo predvsem v skrbi za manjša in ranljivejša podjetja povečeval postopno.

V novelo se vnaša tudi direktivo o uravnoteženosti spolov med direktorji družb, s katero se želi v določenih večjih gospodarskih družbah, ki kotirajo na borzi, in večjih gospodarskih družbah, v katerih ima večinski delež država ali lokalna skupnost, na vodilnih mestih spodbuditi bolj uravnoteženo zastopanost žensk in moških, so še navedli.