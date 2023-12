Han: Zaposlene je treba postaviti v prvo vrsto in jih ceniti

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport ter Gospodarska zbornica Slovenije sta danes na Brdu pri Kranju pripravila peto nacionalno konferenco Industrija prihodnosti, tokrat z naslovom Človek, srce industrije. Kot je poudaril minister Matjaž Han, je treba zaposlene postaviti v prvo vrsto, jih ceniti in vlagati vanje.

"Človek je bit vsake družbe, temelj vsakega konkurenčnega gospodarstva, industrije. Vsak posameznik v organizaciji predstavlja vir znanja, izkušenj in ustvarjalnosti," je dejal minister Han in nadaljeval, da mora te vire vsak vodja prepoznati in jih tudi uporabljati. Uporaba pa ne pomeni izkoriščanje, temveč unovčevanje potenciala v dobro vseh in za večjo blaginjo.

V predelovalnih dejavnostih lani ustvarjenih skoraj 41 milijard evrov čistih prihodkov

Potencial ljudi je namreč tisti, ki piše številne uspehe, je poudaril Han. Kot je pojasnil, je v bilo v predelovalnih dejavnostih lani ustvarjenih skoraj 41 milijard evrov čistih prihodkov, od tega na tujih trgih skoraj 30 milijard evrov, kar predstavlja okoli 47 odstotkov vsega izvoza.

Navedel je tudi, da trenutno dosegamo 56 tisoč evrov dodane vrednosti na zaposlenega, kar je soliden rezultat, in se postopoma dviguje. Poleg tega imajo v Sloveniji predelovalne dejavnosti 23-odstotni delež v ustvarjanju dodane vrednosti, medtem ko je povprečje Evrope samo 17 odstotkov. Tako je Slovenija na tem področju med prvimi petimi.

"To vse so rezultati dela skoraj 200 tisoč ljudi, ki delajo v predelovalnih dejavnostih," je izpostavil Han. Kot je opozoril, se moramo te vrednosti človeškega kapitala v času, ko se soočamo s pomanjkanjem delovne sile, še toliko bolj zavedati. Poudaril je, da je človek tudi v prednosti pred umetno inteligenco, saj razmišlja zunaj okvirjev, prav to pa nujno potrebujemo, če se želimo spopadati z izzivi današnjega časa.

Investicija v zaposlene je najboljša naložba

Investicija v zaposlene je tako po Hanovem prepričanju najboljša naložba v trajnostno prihodnost podjetij, industrije in celotne družbe. "Zato v vaših podjetjih nikoli ne recite ne kakovostnemu izobraževanju, spodbudnemu in raznolikemu delovnemu okolju ter fleksibilnemu delu, predvsem kadar govorimo o mladih," je gospodarstvenike pozval Han.

Zagotovil je, da se tudi na ministrstvu in v vladi zavedajo, da morajo to idejo podpirati, ustvarjati predvidljivo poslovno okolje in skupaj strateško pristopiti k razvoju človeških virov. Kot je poudaril, vsak dan delajo korake v to smer.

"Če se zavedamo, da je blaginja človeka izhodišče in cilj našega boja za konkurenčnost, za večjo produktivnost, potem motivacije ne bo težko najti," je poudaril minister in gospodarstvo pozval k skupni gradnji okolja, v katerem bodo ljudje svoje talente in sposobnosti z veseljem vložili v skupen razvoj. Samo to je prava pot za trajnostno rast in skupno blaginjo.

Han: Brez industrije v Evropi ne bo blaginje

Kot je za STA ocenil Han, je stanje v Sloveniji za človeka v industriji relativno dobro, so pa težave v svetu in tudi Evropa bo morala po njegovem mnenju nekoliko spremeniti svojo smer, saj se zaradi nekaterih potez industrija seli iz Evrope. Brez industrije pa v Evropi ne bo blaginje.

Tudi podjetja bodo glede na demografijo in konkurenčnost morala bistveno več narediti za to, da bodo obdržala zaposlene, je ocenil Han, ki tako pričakuje, da se bodo pogoji za zaposlene še naprej izboljševali.

Kako naj se podjetja v obdobju digitalne in zelene transformacije prilagajajo človekovim potrebam, kako naj ustvarijo zdravo delovno okolje in kako naj spodbujajo rast ter blaginjo posameznikov, so osrednje teme današnje nacionalne konference. Na njej strokovnjaki razpravljajo tudi o prihodnosti človeka in družbe v dobi digitalizacije.