Najnovejše iz SD: Žibert še naprej "dela", vilo pa naj bi prodali

Nekdanji glavni tajnik SD Klemen Žibert naj bi lobiral za imenovanje nekdanjega predsednika računskega sodišča Tomaža Vesela v nadzorni svet SDH. Medtem naj bi pri SD izračunali, da imajo za 1,5 milijona evrov dolga. In da morajo prodati vilo na Levstikovi ulici v Ljubljani.

Že tretji poziv za kandidate in kandidatinje za nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga (SDH) bo kmalu javen, danes poroča Delo. Med imeni, ki krožijo med koalicijskimi strankami, pa naj bi bil tudi nekdanji predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel, ki je po odhodu z vrha državnega regulatorja službo našel pri Martinu Odlazku.

Za Vesela pa naj bi, tako poroča Delo, lobiral kar nekdanji glavni tajnik SD Klemen Žibert, ki je odstopil po razkritju nepremičninskega imperija njegove družine. Žibert za Delo navedb ni želel komentirati.

SD z 1,5 milijona evrov dolga?

Medtem pa naj bi pri Socialnih demokratih izračunali, da imajo za 1,5 milijona evrov dolga, tudi danes razkriva Delo. Prvi ukrep sanacije naj bi bila odprodaja premoženja, torej vile na Levstikovi ulici 15 v Ljubljani. Kot smo že poročali, v vili trenutno domuje Inštitut 1. maj, ki sta ga ustanovila Žibert in predsednica stranke SD Tanja Fajon.

Inštitut za najem vile plačuje 13.500 evrov najemnine, zaradi česar so se pojavili sumi, da gre za obvodno financiranje stranke. V SD naj bi se zdaj bali, da bo računsko sodišče pri pregledu stranke, ki ravno poteka, prišlo do sklepa, da je bila najemnina netržna in previsoka. V tem primeru bi se lahko zgodilo, da bi SD moral – tako pravi zakon o financiranju političnih strank – celotno prejeto najemnino od inštituta dati v dobrodelne namene. Samo v lanskem letu je inštitut stranki nakazal 160 tisoč evrov.