Nad Žibertove bankirje Banka Slovenije. Je bil sanjski kredit preveč sanjski?

Lon odobri posojilo brez lastne udeležbe kreditojemalca. Lon odobri posojilo z visokim zneskom glede na obseg in finančne zmožnosti kreditodajalca. Lon odobri posojilo, pri čemer vsi pogoji za uspešno izvedbo financirane naložbe ob odobritvi posojila niso izpolnjeni. To je le del ugotovitev inšpekcijskega pregleda Banke Slovenije pri Hranilnici Lon, katere zgodba je vse bolj podobna zgodbi danes propadle Faktor banke, za reševanje katere smo davkoplačevalci, čeprav je bila zasebna banka, pred desetletjem plačali stotine milijonov evrov.

Le nekaj mesecev po odobritvi sanjskega posojila očetu zdaj že odstopljenega glavnega tajnika Socialnih demokratov Klemna Žiberta so Hranilnico Lon obiskali inšpektorji Banke Slovenije, danes razkriva portal Necenzurirano. Spomnimo, oče nekdanjega politika je kupil luksuzno stanovanje v kompleksu Schellenburg in za nakup dobil 1,32 milijona evrov hipotekarnega posojila, čeprav ima uradno status samostojnega podjetnika in iz javnih evidenc ni razvidno, kako je lahko izpolnjeval stroge zahteve Banke Slovenije pri kreditiranju fizičnih oseb.

Ali sta omenjeno posojilo in preiskava Banke Slovenije neposredno povezana, ni jasno. Glede na obsežne ugotovitve inšpekcijskega nadzora, rezultate katerega je Banka Slovenije objavila 17. februarja lani, so bili pri Hranilnici Lon precej darežljivi pri kreditiranju tudi drugih posameznikov in podjetij. Kaj je torej ugotovila Banka Slovenije, glavni regulator slovenskih komercialnih bank?

Banka Slovenije: Pravila so jasna

"Področje kreditiranja prebivalstva je urejeno s pravili, sprejetimi na ravni skupnih evropskih inštitucij in tudi Banke Slovenije. Znotraj teh pravil pa pri odobritvi kreditov poslovne banke poslujejo v skladu s svojimi internimi politikami," so za Siol.net pojasnili iz Banke Slovenije. Po trditvah regulatorja za kreditiranje fizičnih oseb veljajo stroge omejitve, ki jih pri Banki Slovenije vedno prilagajajo glede na situacijo na denarnih trgih in drugih dejavnikih.

"Pri tem se upošteva dohodek kreditojemalca. Ob tem dodajamo, da se poslovne banke lahko v skladu s svojo politiko odločijo tudi za odstopanje od pravil, a največ v obsegu, ki ga predpišemo v Banki Slovenije. Pri tem je odločitev o uveljavitvi izjem v primeru posameznega posla v izključni pristojnosti posamezne poslovne banke, pri čemer mora banka ravnati z ustrezno skrbnostjo," so še poudarili pri Banki Slovenije.

Pravila pri kreditiranju samostojnih podjetnikov

Banka Slovenije pravila pri kreditiranju fizičnih oseb sproti prilagodi trenutni situaciji v makroekonomskem okolju. Trenutna pravila veljajo od 30. junija 2023 (več v povezavi ), za samostojne podjetnike pa med drugim velja:

"Za osebe, ki delujejo kot samostojni podjetniki z normiranimi odhodki ter za kredit zaprošajo kot potrošniki, se uvaja alternativni način izračuna kreditne sposobnosti. Po do zdaj veljavnih pravilih, ki sledijo davčni zakonodaji, se je v dohodek lahko upoštevalo do 20 odstotkov prihodkov iz dejavnosti, zmanjšanih za davke in prispevke. Po novem lahko banka dohodek oceni na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov iz računovodskih izkazov (v kolikor so ti na voljo), zmanjšanih za davke in prispevke."

Inšpekcijski nadzor Lona

"V Banki Slovenije pa redno izvajamo tudi nadzorniške aktivnosti, povezane z izvrševanjem veljavnih ukrepov na področju kreditiranja. Pri tem imamo na voljo tako redne kot izredne nadzorniške ukrepe," so pojasnili pri Banki Slovenije in dodali, da odprtih konkretnih nadzorniških postopkov v skladu z zakonom sicer ne smejo komentirati in pojasnjevati.

Vendar je Banka Slovenije nad Hranilnico Lon po poročanju Necenzurirano le nekaj mesecev po odobritvi sanjskega posojila očetu zdaj že odstopljenega glavnega tajnika Socialnih demokratov Klemna Žiberta izvedla inšpekcijski nadzor. Banko naj bi pregledali jeseni 2022, poročilo pa je bilo javno objavljeno februarja 2023.

To je ugotovil regulator: Skoraj 80 odstotkov posojil proti pravilom

Večstransko poročilo Banke Slovenije o stanju v Lonu razkriva številne kršitve s področja upravljanja posojilnega tveganja. Od dejstva, da zaposleni na Lonu ne izkazujejo izkušenj, znanja, spretnosti in kompetenc, potrebnih za odobravanje posojil, Lon tudi ne uresničuje internih politik, strategij in pogojev odobravanja posojil. Banka Slovenije je to ugotovila pri pregledu 42 posojil. In kar 33 pregledanih posojil – 78,6 odstotka vzorca – ni bilo ustreznih.

Glavne ugotovitve banke Slovenije:

Lon uporablja revolving kredit v nasprotju z njegovimi značilnostmi in namenom.

Lon presoja kreditne sposobnosti fizičnih oseb v nasprotju z opredeljenimi merili.

Lon odobri kredit in omogoči njegovo črpanje še pred ureditvijo zavarovanj.

Lon odobri kredit brez lastne udeležbe kreditojemalca.

Lon odobri kredit z visokim zneskom glede na obseg in finančne zmožnosti kreditodajalca.

Lon odobri kredit, pri čemer vsi pogoji za uspešno izvedbo financirane investicije ob odobritvi kredita niso izpolnjeni.

V Banki Slovenije so tudi ugotovili, da Lon ne zagotavlja spremljanja poslovanja osebe in kakovosti zavarovanja terjatev hranilnice ves čas trajanja izpostavljenosti. Celotno poročilo Banke Slovenije si lahko preberete na tej povezavi .

Lon se nad ugotovitvami in zahtevanimi ukrepi Banke Slovenije ni pritožil, izhaja iz poročila regulatorja.

Kaj pravijo pri Lonu?

Na Lon smo se v zadnjih dneh večkrat obrnili z različnimi vprašanji. Včeraj popoldne smo dobili odgovore. "Lon je pri vsaki poslovni odločitvi povsem neodvisen in samostojen. Na vsako povpraševanje se odzivamo z iskanjem rešitve, ki je skladna z veljavnimi pravili. Pogoje kreditiranja prilagajamo razmeram na trgu z namenom ohranjanja konkurenčnosti, s poudarkom na ustrezni boniteti kreditojemalcev, denarnih tokovih in zavarovanju naložbe," so zapisali pri Lonu, kjer posla očeta nekdanjega glavnega tajnika SD niso želeli komentirati.

"Lon bo, enako kot doslej, tudi v prihodnje ravnal skladno z vsemi predpisi in dobro bančno prakso. V tem smislu bomo ostali zavezani zaupnosti poslovanja z našimi komitenti, poslovnimi partnerji in drugimi deležniki," so še sporočili iz banke.