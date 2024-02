Odstopil generalni sekretar SD Klemen Žibert

"S svojim odstopom želim stranko Socialni demokrati razbremeniti očitkov, ki te dni padajo name in žal tudi na mojo družino ter posledično črnijo ugled stranke, ki ji pripadam že skoraj dve desetletji in katere vrednote kot take smatram vredne dejanj, med njimi tovarištva," je v odprtem pismu članom stranke in medijem zapisal Žibert.

Sam trdi, da "očitki o njegovi vlogi glede nakupa stavbe na Litijski cesti ter premoženju njegove družine te dni s strani tistih, ki jih na podlagi svoje enostranske resnice plasirajo v javnost, postajajo gorivo za javni linč stranke Socialni demokrati ter vseh njenih članic in članov, kar smatra, da je nedopustno".

"Če kaj, sem po vsem dogajanju danes prepričan, da bo resnica glede nakupa stavbe na Litijski cesti in glede vseh obtožb, uperjenih vame in v mojo družino, prišla na dan. Ta bo brez zavajanj in očitnega cilja slabiti stranko Socialni demokrati odpihnila meglo manipulacij ter zakoličila odgovornost vseh, ki danes hite razlagati, kako so krivi drugi, da bi s tem prikrili svojo odgovornost," je še zapisal Žibert.

Vodstvo stranke se na odstop za zdaj še ni odzvalo. Žibertovega naslednika bi utegnila stranka voliti na marčnem kongresu, ki naj bi bil sicer zgolj statutarni, a se utegne razširiti na volilnega. Po statutu SD sicer v primeru odstopa, izključitve ali razrešitve nosilke ali nosilca določene funkcije v stranki imenuje predsedstvo stranke vršilko ali vršilca dolžnosti do naslednjega kongresa stranke.