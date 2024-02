Novi generalni tajnik SD napovedal preučitev morebitnega spornega financiranja

Skoraj 400 tisoč evrov so lani znašali prihodki Inštituta 1. maj, ki sta ga ustanovila predsednica SD Tanja Fajon in danes nekdanji glavni tajnik SD Klemen Žibert.

Kot smo že poročali, je Inštitut 1. maj (v nadaljevanju I1M) za uporabo vile na Levstikovi ulici 15 lani stranki SD plačal 162 tisoč evrov oziroma 45 odstotkov vseh svojih prihodkov. Konkretno – za 473 kvadratnih metrov skupaj z osmimi parkirnimi mesti in vrtom plačujejo 13.500 evrov na mesec. V tej vili je imela sicer stranka sedež do decembra lani, ko so se preselili v nove prostore na Nazorjevi ulici.

Za kaj pa so še porabili denar na Inštitutu? Skoraj polovico denarja, 47 odstotkov oziroma 169 tisoč evrov, so namenili plačam zaposlenih. Redno so na Inštitutu zaposlene tri osebe. To v praksi pomeni, da je bila povprečna neto plača okoli tri tisoč evrov na mesec, so razkrili na Tarči.

Odhodki Inštituta 1. maj Program: 30 tisoč evrov (8 odstotkov)

Najemnina: 162 tisoč evrov (45 odstotkov)

Plače: 169 tisoč evrov (47 odstotkov)

Vir: Oddaja Tarča, RTV Slovenija

Škoberne pojasnjuje

"Najemnina vključuje adaptacije in prenove, ki so potrebne, zato da bo vila v celoti uporabna za namen in vizijo, ki smo si jo zastavili," je za Tarčo potencialno previsoko najemnino komentiral direktor I1M Jan Škoberne.

"Stranka bi lahko prostore oddala komurkoli. Jaz sem vesel, da jih je oddala Inštitutu. Ker lahko bi tukaj potekal samo tržni program. Samo nekaj, kar je namenjeno pridobivanju koristi nekega kapitalskega lastnika. Tako bo to hiša naprednih idej, ki bo odprta za ljudi," je še dodal Škoberne.

Od kod denar?

Skoraj ves denar je I1M dobil od donacij posameznikov in podjetij. "Ni nikogar iz tujine. In ni nikogar, ki bi bil v posredni ali neposredni lasti Republike Slovenije, ker smo na to res zelo pozorni," je za Tarčo še dejal Škoberne. Imen donatorjev pa ni želel razkriti.

Ali so med donatorji tudi podjetja, ki ustvarjajo prihodke iz javnih virov? "Tega ne znam povedati, ker bilanc podjetij ne pregledujem," je odgovoril Škoberne in dodal, da se strinja z oceno, da bi lahko zaradi teh donacij obstajalo tveganje za korupcijo. "Zagotovo. S tem se popolnoma strinjam in zato že več kot leto pozivam, naj se to zakonsko uredi," je še dodal Škoberne.

Sporno financiranje?

"Inštitut 1. maj je zasebni inštitut. Je pa res, da plačuje najemnino za Levstikovo ulico 15," je dogajanje okoli I1M v Tarči komentiral novi glavni tajnik SD Matevž Frangeš.

Ali se mu tak način financiranja politične stranke zdi sprejemljiv? "Bojim se, da lahko domnevamo, da gre za sporno financiranje. Obvod prepovedi financiranja politične stranke. To bomo pogledali. V ta namen smo se že dogovorili za ustanovitev posebne finančne komisije. Natančno bomo pogledali, kaj je v ozadju, kakšna so pogodbena razmerja in ali res lahko trdimo, da gre za obvod prepovedi," je dejal Frangeš. Hkrati je tudi priznal, da je SD v slabem finančnem stanju.

"Odprte obveznosti stranke so tolikšne, da bomo zelo verjetno prisiljeni sprejeti poseben sanacijski program, ki vključuje tudi odprodajo premoženja," je še pojasnil Frangeš.