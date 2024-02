Računsko sodišče preiskuje Socialne demokrate

"Računsko sodišče izvaja revizijo na podlagi sklepa o izvedbi revizije, ki je bil izdan 13. junija 2023," so na računskem sodišču odgovorili na vprašanje Siol.net, ali res ravnokar poteka pregled poslovanja stranke Socialni demokrati.

"Gre za obvezno revizijo poslovanja stranke v skladu s členom 24.b zakona o političnih strankah," so še pojasnili z računskega sodišča.

V okviru izvedbe revizije preverjajo tudi transakcije z dobavitelji oziroma drugimi partnerji politične stranke. Tako v okviru revizije preverjajo tudi morebitne transakcije z Inštitutom 1. maj, so še pojasnili.

Računsko sodišče sicer v obdobju štirih let po parlamentarnih volitvah opravi revizijo poslovanja večine političnih strank, ki so se prebile v parlament. "Dolžni pa smo opraviti revizijo, če je stranka prejela sredstva v višini najmanj sto tisoč evrov," so še pojasnili z računskega sodišča.

SD in Inštitut 1. maj

Ta teden smo v preiskavi političnih inštitutov in parlamentarnih strank razkrili, da Inštitut 1. maj, ki sta ga ustanovila predsednica SD Tanja Fajon in danes nekdanji glavni tajnik SD Klemen Žibert, vsak mesec stranki SD plača za najemnino 13.500 evrov. Skupno 162 tisoč evrov na leto. Več v članku Politični inštituti – izigravanje pravil financiranja političnih strank?

Švarc Pipanova danes ne bo več ministrica?

Socialni demokrati so se v zadnjih mesecih znašli pod drobnogledom javnosti zaradi razkritij ministrice za pravosodje Dominike Švarc Pipan. Ta je namreč ob izbruhu afere Sodna palača priznala svojo odgovornost pri nakupu sporne zgradbe na Litijski cesti v Ljubljani, hkrati pa zatrjevala, da so jo zavajali zaposleni na ministrstvu, ki naj bi sodelovali s člani Socialnih demokratov. Švarc Pipanova je s prstom pokazala predvsem na glavnega tajnika SD Klemna Žiberta, ki je zaradi pritiska javnosti tudi odstopil.

Švarc Pipanova je po izbruhu afere tudi napovedala, da bo sama odstopila z mesta ministrice takoj, ko bodo razjasnjene vse podrobnosti spornega nepremičninskega posla. Ta teden je tako predsedniku vlade Robertu Golobu tudi uradno dala podpisano odstopno izjavo, Golob pa je to včeraj poslal v državni zbor. Če se bo ta danes z njo seznanil, Švarc Pipanova tudi uradno ne bo več ministrica.