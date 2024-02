V poslanski skupini SD vlado pozivajo, naj nemudoma odpokliče aktualne člane sveta Onkološkega inštituta Ljubljana in imenuje nove člane. Kot razlog so navedli obtožbe kirurga Erika Breclja, da je inštitut ugrabila stranka SD. Nedopustno je, da so bolniki tako pomembne institucije talci pavšalnih insinuacij, so poudarili v SD.

V poslanski skupini SD so v sporočilu za javnost spomnili na resne obtožbe kirurga in predsednika vladnega strateškega sveta za zdravstvo Erika Breclja zoper stranko SD, ki jih je Brecelj večkrat javno ponovil.

Nazadnje je v petek v oddaji 24ur zvečer dejal, da je onkološki inštitut darilo oziroma plen, ki ga je SD dobil po volitvah in kjer počnejo, kar želijo. "Smo pred novo afero, začele se bodo čudne investicije in posli," je opozoril in dodal, da za njo stojijo isti ljudje, ki so kupili sodno stavbo na Litijski cesti v Ljubljani.

Za poslance SD, ki so izpostavili še druge Brecljeve očitke, je nedopustno, da so bolniki in zaposleni v tako pomembni instituciji talci "tovrstnih pavšalnih insinuacij". Nedopustno se jim zdi tudi, da Brecelj ob sumih nezakonitih dejanj ta dejanja ne prijavi organom pregona.

Zato so v poslanski pobudi vlado pozvali, naj nemudoma odpokliče člane sveta onkološkega inštituta in imenuje nove. Novoimenovani člani naj v primeru ugotovljenih nedovoljenih praks in ob sumih kaznivih dejanj to nemudoma prijavijo pristojnim organom v največji skrbi za transparentno vodenje in upravljanje inštituta. Prav tako naj novoimenovani člani sveta predlagajo zamenjavo tistih posameznikov, ki delujejo v škodo inštituta, so predlagali poslanci SD.

Člani sveta onkološkega inštituta in predstavniki vlade so trenutno Anton Zorko (predsednik sveta), Ivan Eržen, Tomaž Slana in Alek Valenčič, je razvidno s spletne strani inštituta.

Na nekatere Brecljeve obtožbe sta se sicer v soboto odzvala tudi generalni direktor inštituta Andraž Jakelj in strokovna direktorica Irena Oblak. V zapisu, objavljenem na spletni strani inštituta, sta poudarila, da je bilo glede inštituta izrečenih več laži in manipulacij, ki škodijo tako zaposlenim in bolnikom, nenazadnje pa tudi inštitutu.

"Če se bo to nadaljevalo, bomo primorani tudi pravno zaščititi dobro ime ustanove," sta opozorila.

O tožbi zoper Breclja sicer razmišljajo v stranki SD, je pred časom poročal portal N1.