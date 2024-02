Teren tako na srečanju pričakuje predvsem nadaljnje razčiščevanje okoliščin domnevnih nepravilnosti nakupa stavbe za potrebe sodišč na Litijski cesti v Ljubljani ter pojasnila o domnevnem vpletanju Klemna Žiberta v posel in očitkih glede nepremičnin v lasti njegove družine.

Predstavniki občinskih organizacij imajo sicer deljena mnenja o tem, kako je stranka delovala ob dogajanju v zadnjih dneh. Da so doslej dobro sodelovali z generalnim sekretarjem in da ne vidi razloga za mešanje njegovega zasebnega življenja s strankarskim, je ob prihodu na sestanek dejala Olga Vodušek iz občine Hoče - Slivnica. "Če se čaka na odstop ministrice, dokler se stvari ne razrešijo, zakaj se ne počaka, da se razreši tudi, ali je generalni sekretar kriv ali ne," je dejala. Odstop Žiberta sicer obžaluje, o tem, kakšno vlogo je pri poslu odigrala stranka, pa je po njenem mnenju prezgodaj soditi, dokler se ne razčistijo okoliščine, česar pa si želijo čim prej.

Odkrit pogovor in temu ustrezne nadaljnje korake stranke, med drugim tudi kongres, pa pričakuje župan Murske Sobote iz vrst SD Damjan Anželj.

Medtem je z odzivom bistveno bolj nezadovoljen Andrej Sivec z Iga, ki ocenjuje, da je stranka premalo zaščitila ministrico za pravosodje Dominiko Švarc Pipan. "Politika je politika, odvija se od danes do jutri, verjetno ni bilo vse, kot bi moralo biti, a stranka je v aferi pravilno postopala," pa je ocenil predstavnik SD iz Koroške Podvelke.

Žibertov protikandidat: Volitve sem izgubil, ker nisem obljubljal članstev v nadzornih svetih

S terena stranke pa sicer prihajajo tudi ostrejši odzivi, tudi pozivi k odstopu celotnega vodstva stranke. Odbor kranjske SD je tako denimo že izglasoval nezaupnico vodstvu stranke na čelu s predsednico SD Tanjo Fajon, poroča kranjski spletnik Trma. Predsednik SD Kranj Janez Černe, sicer protikandidat Žiberta na volilnem kongresu stranke leta 2022 za funkcijo generalnega sekretarja, je za portal dejal, da je sam volitve tedaj izgubil, ker ni obljubljal članstev v nadzornih svetih in saniranja dolga stranke. Kot je še ocenil, zgolj odstop Žiberta v danem položaju ne zadošča. V SD Kranj tako menijo, da je nujen izredni kongres, na katerem bi opredelili "pravo socialdemokratsko politiko" in izvolili novo vodstvo, saj da je predsednica stranke stala tako za kandidaturo Žiberta kot ministrice Švarc Pipan.

Na zadnjo so v zadnjih tednih leteli očitki o negospodarnem nakupu stavbe za potrebe sodišč na Litijski cesti v Ljubljani. Ministrica je prevzela objektivno odgovornost in po več tednih ter več pozivih stranke SD, katere zaupanje je izgubila, v ponedeljek premierju Robertu Golobu ponudila odstop. A sta se dogovorila, naj ostane na ministrskem mestu toliko časa, da razčisti zgodbo. Ministrica je namreč navajala, da so jo zavajali, da so bili dokumenti, s katerimi je bila seznanjena, potvorjeni, prst pa je uperila med drugim v nekatere uslužbence ministrstva, vpletanje v posel je očitala tudi Žibertu.

Ta je danes s funkcije generalnega sekretarja stranke nepreklicno odstopil. Kot je ob tem zapisal, želi s svojim odstopom stranko razbremeniti očitkov, ki te dni padajo nanj in njegovo družino ter "posledično črnijo ugled stranke", ki ji pripada že skoraj dve desetletji.

Na današnji sestanek s predstavniki terena je sicer prišel med drugim v spremstvu podpredsednika stranke in šefa poslancev SD Janija Prednika ter podpredsednice SD in poslanke Meire Hot.