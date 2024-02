Premier Golob bo sprejel odstop Švarc Pipanove

Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan je včeraj predsedniku vlade Robertu Golobu ponudila odstop s položaja ministrice. Predsednik vlade bo odstop sprejel, z ministrico pa sta se dogovorila, da ga predvidoma v roku tedna dni seznani z njenimi končnimi ugotovitvami glede nakupa stavbe na Litijski cesti, so sporočili iz premierovega kabineta.

Ministrica je zagotovila, da bo v vmesnem času poskrbela za nemoteno delo resorja ter polno sodelovanje ministrstva v vseh morebitnih postopkih. Predsednik vlade bo predvidoma v prihodnjem tednu pričel s pogovori za čim prejšnje imenovanje novega ministra oziroma ministrice.

Premier mora po prejemu pisne odstopne izjave najkasneje v sedmih dneh DZ obvestiti o odstopu Švarc Pipan. Obvestilo o odstopu se mora uvrstiti na dnevni red seje DZ najkasneje v sedmih dneh po prejemu obvestila. Po seznanitvi poslancev z odstopom ministra slednjemu funkcija preneha. Premier mora nato skladno s poslovnikom DZ v desetih dneh predlagati novega ministra ali DZ obvestiti, da bo funkcijo tega ministra začasno opravljal sam ali jo poveril drugemu ministru.

To je sicer že peti odstop v Golobovi vladni ekipi. Z ministrske funkcije so doslej odstopili tudi minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, notranja ministrica Tatjana Bobnar, minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan in ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik. DZ pa je na predlog Goloba razrešil kmetijsko ministrico Ireno Šinko.