S tihotapljenjem migrantov zaslužili več kot tri milijone evrov, tudi Slovenci

Preiskave so pokazale, da so tihotapci v istem vozilu prevažali tudi do 37 oseb, s čimer so ogrožali njihovo življenje. Foto: PU Celje

Slovenski policisti so v mednarodni akciji aretirali 13 državljanov Slovenije, Srbije ter Bosne in Hercegovine, ki jih sumijo, da so pretihotapili vsaj 212 migrantov in s tem zaslužili več kot 3,1 milijona evrov, so sporočili iz Europola. Migrante so prevažali iz Hrvaške prek Slovenije v Italijo ali iz Srbije prek Madžarske v Avstrijo.

V akciji, ki jo je koordiniral Europol, so sodelovali slovenski, hrvaški, avstrijski, madžarski, italijanski in romunski policisti.

Odkrili tudi več orožja in drog

Hrvaška policija je sporočila, da so organi pregona pri osumljencih našli avtomatsko puško, polavtomatsko pištolo, dušilnike, lovsko puško ter več kot 2.300 kosov različnih vrst streliva, drog, dopinških sredstev, elektronske naprave in gotovino.

Po navedbah hrvaške policije so kriminalci svoje nezakonite dejavnosti oglaševali na družbenih omrežjih. V ta namen so objavljali tudi posnetke uspešnih tihotapljenj.

Migranti so za pot iz Srbije v Avstrijo plačali okoli pet tisoč evrov na osebo, za potovanje iz države izvora v Evropsko unijo pa od 15 tisoč do 20 tisoč evrov. Preiskovalci ocenjujejo, da so tihotapci z enim prevozom iz Srbije v Avstrijo zaslužili najmanj sto tisoč evrov, skupno pa več kot 3,1 milijona evrov.

Migranti so na Madžarsko vstopali peš prek meje s Srbijo, nato pa so jih osumljenci pobrali z avtomobili ter jih odpeljali v bližino meje z Avstrijo, kamor so nato vstopili peš ter se predali policiji in zaprosili za azil.