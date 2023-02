Ministri EU pred vrhom voditeljev za skupno rešitev na področju migracij

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ministri EU za evropske zadeve so se danes v Bruslju strinjali, da je treba na področju migracij poiskati skupno rešitev, ki bo temeljila na solidarnosti in enotnosti, je po zasedanju povedala švedska ministrica Jessika Roswall. Ministri so ob pripravah na vrh voditeljev govorili tudi o konkurenčnosti gospodarstva in Ukrajini.

Ministri za zadeve EU, med njimi državni sekretar na slovenskem zunanjem ministrstvu Marko Štucin, so danes razpravljali o zunanjem vidiku migracij, predvsem o varovanju zunanjih meja EU, vračanju migrantov, ki so jim članice zavrnile prošnjo za azil, in sodelovanju s tretjimi državami pri tem.

GAC 🇪🇺 I DS @markostucin je danes na Svetu #EU za splošne zadeve podprl krepitev konkurenčnosti evropske industrije & večjo fleksibilnost državnih pomoči, če je ta začasna in usmerjena ter ohranja enake konkurenčne pogoje. pic.twitter.com/Cw8eGucUHk — MFEA Slovenia (@MZEZ_RS) February 6, 2023

Razprava je po besedah švedske ministrice Jessike Roswall, katere država trenutno predseduje Svetu EU, pokazala, da so migracije prednostna tema za države članice. "Poudarile so pomen skupne rešitve na podlagi solidarnosti in enotnosti," je povedala.

Ministri so odprli številna vprašanja, tudi o financiranju ograj na zunanjih mejah, je še dejala švedska ministrica za evropske zadeve. Vendar pa Roswallova ne pričakuje, da bo financiranje ograj osrednja tema na izrednem vrhu voditeljev držav članic.

Štucin poudaril: Slovenija nasprotuje postavljanju ograj na zunanjih mejah

Kot so sporočili z MZZ, je Štucin v razpravi opozoril na prizadevanja za okrepitev nadzora na zunanjih mejah EU, tudi s pomočjo Evropske agencije za zunanjo in obalno stražo (Frontex), izboljšanje učinkovitosti vračanja, okrepitev odgovornosti in solidarnosti ter sodelovanja s tretjimi državami. Že pred zasedanjem pa je v izjavi za STA poudaril, da Slovenija nasprotuje postavljanju ograj na zunanjih mejah.

V okviru priprav na zasedanje voditeljev, ki bo v četrtek in petek, so ministri za evropske zadeve govorili tudi o globalni konkurenčnosti evropskega gospodarstva. Roswallova je pojasnila, da so stališča držav članic o tem različna.

"Naši globalni tekmeci gredo s polno paro naprej"

Podpredsednik Evropske komisije Maroš Šefčovič je na zasedanju predstavil tako imenovani zeleni načrt za evropsko industrijo, katerega namen je okrepiti konkurenčnost evropskega gospodarstva.

"Čas je ključen. Naši globalni tekmeci gredo s polno paro naprej. Zagotoviti moramo, da naši industriji strateškega pomena lahko uspeva tu v Evropi, obenem pa je globalno konkurenčna," je poudaril podpredsednik.

Diplomati maja v Sloveniji o novi mednarodni pogodbi

Na dnevnem redu izrednega zasedanja Evropskega sveta bo znova tudi odziv unije na rusko agresijo na Ukrajino, potem ko je pretekli teden v Kijevu potekal vrh EU-Ukrajina. Članice so na današnjem zasedanju poudarile pomen tega, da odgovorni za vojaško agresijo odgovarjajo, je sporočila Roswallova.

Štucin je kolege iz drugih držav EU seznanil z mednarodno diplomatsko konferenco, ki bo maja v Sloveniji. Namen konference bo doseči dogovor o novi mednarodni pogodbi o vzajemni pravni pomoči in izročanju za zločine grozodejstev, ki bi lahko pomagala pri pregonu zločinov v Ukrajini.

Kot je pojasnil v izjavi za STA, bo ta pogodba omogočala boljši pregon tovrstnih kaznivih dejanj pri nacionalnih jurisdikcijah.