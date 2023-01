Hrvat v kombiju prevažal 17 tujcev

Policisti so v torek nekaj po 19. uri na območju Čateža ob Savi ustavili 20-letnega voznika kombija s hrvaško registracijo, ki je prevažal 17 državljanov Irana. Osumljenca kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države so pridržali in mu zasegli kombi, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.