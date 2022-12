Italijanska vlada omejila reševalne operacije nevladnih organizacij na morju

Če bodo nove predpise kršili, kapitanom ladij grozijo visoke kazni do 50 tisoč evrov. Poleg tega bi lahko oblasti zaplenile ladje in jih zadržale v italijanskih pristaniščih.

Odlok med drugim določa, da se morajo ladje takoj, ko rešijo prve ljudi, odpraviti v določeno pristanišče, ne da bi pomagale drugim ljudem na morju. Običajno namreč te ladje na eni misiji rešijo ljudi v stiski z več majhnih čolnov.

Poleg tega morajo migranti in begunci že na ladji povedati, ali želijo zaprositi za azil in v kateri državi članici Evropske unije, nato pa izpolniti prošnjo.

Kapitanom ladij grozi do 50 tisoč evrov kazni, če bi kršili predpise

Če bodo nove predpise kršili, kapitanom ladij grozijo visoke kazni do 50 tisoč evrov. Poleg tega bi lahko oblasti zaplenile ladje in jih zadržale v italijanskih pristaniščih.

Premierka Melonijeva je na novinarski konferenci ob koncu leta danes dejala, da je njena vlada vprašanje migracij znova uvrstila na mednarodno agendo. Zatrdila je tudi, da bo odlok uskladil delovanje nevladnih organizacij z mednarodnim pravom.

Oliver Kulikowski iz nemške nevladne organizacije Sea-Watch, ki redno izvaja reševalne operacije v osrednjem Sredozemlju, je menil, da takšen odlok pomeni "povabilo k utopitvi".

Siljenje ladij, da morajo oditi v pristanišče že po prvem reševanju, je v nasprotju z dolžnostjo reševanja, če je na morju več ljudi v stiski, je opozoril. Poudaril je tudi, da bodo nasprotovali "temu poskusu kriminalizacije civilnega reševanja na morju in odvzema pravic beguncem".

Kritični so bili tudi Zdravniki brez meja, saj menijo, da se bo zaradi manjše zaščite na Sredozemskem morju povečalo število smrtnih žrtev.

Politični desnici so reševalne akcije nevladnikov že dolgo trn v peti

Reševalne operacije nevladnih organizacij so že dolgo trn v peti politične desnice v Rimu. Novembra so poskušali dvema ladjama prepovedati, da bi rešene ljudi pripeljali na kopno, v zadnjem obdobju pa so ladjam z rešenimi migranti dodeljevali le zelo oddaljena pristanišča. Ladja Ocean Viking humanitarne organizacije SOS Mediterranee mora na primer te dni prepotovati okoli 1.700 kilometrov od južne Italije do Ravene na severnem Jadranu s 113 rešenimi ljudmi.

Italijanska vlada svoje ukrepe proti organizacijam utemeljuje s trditvijo, da spodbujajo nezakonite migracije in pomagajo tihotapcem v Sredozemlju. Nevladne organizacije medtem obtožbe odločno zanikajo.