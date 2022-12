Italija uvaja obvezno testiranje za potnike iz Kitajske

Odkar so oblasti v Pekingu v začetku tega meseca odpravile politiko ničelne tolerance do covid-19, se na Kitajskem spopadajo z naraščanjem števila primerov okužb z novim koronavirusom.

Odkar so oblasti v Pekingu v začetku tega meseca odpravile politiko ničelne tolerance do covid-19, se na Kitajskem spopadajo z naraščanjem števila primerov okužb z novim koronavirusom. Foto: Shutterstock

Italija bo zaradi velikega števila primerov okužb z novim koronavirusom na Kitajskem uvedla obvezno testiranje za potnike in obiskovalce iz te države, ki bodo potovali skozi Italijo, je danes sporočil minister za zdravje Orazio Schillaci. Ukrep je nujen za nadzor in identifikacijo vseh različic virusa, je dejal.

"Odredil sem obvezne antigenske brise za covid-19 in s tem povezano sekvenciranje virusa za vse potnike, ki prihajajo iz Kitajske in potujejo skozi Italijo," je sporočil minister in dodal, da je ukrep "nujen za zagotovitev nadzora in identifikacijo vseh različic virusa z namenom zaščite italijanskega prebivalstva", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Severna italijanska dežela Lombardija je testiranje ob prihodu iz Kitajske uvedla že v torek. Na milanskem letališču Malpensa bodo denimo z ukrepom vztrajali vsaj do 30. januarja, je sporočilo italijansko zunanje ministrstvo.

Italijansko ministrstvo za zdravje medtem že analizira brise, ki so bili v zadnjih dneh zbrani na tem letališču, da bi tako pomagalo pri identifikaciji morebitnih novih različic virusa.

Število primerov okužb na Kitajskem znova narašča

Odkar so oblasti v Pekingu v začetku tega meseca odpravile politiko ničelne tolerance do covid-19, se na Kitajskem spopadajo z naraščanjem števila primerov okužb z novim koronavirusom in posledičnim pomanjkanjem zdravil ter prepolnimi bolnišničnimi oddelki.