Kitajska z 8. januarjem ukinja karanteno ob vstopu v državo

Kitajska je sicer junija že prepolovila trajanje obvezne karantene za potnike, ki prihajajo v državo, in sicer z 21 na 10 dni. Foto: Reuters

Kitajska bo 8. januarja odpravila obvezno karanteno ob vstopu v državo, so danes sporočili iz kitajskega ministrstva za zdravje, potem ko so v zadnjih tednih odpravili večino omejitev, povezanih s pandemijo. Od naslednjega meseca bo za vstop na Kitajsko potreben le negativen test, ki ni starejši od 48 ur, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kitajska je po strogi politiki ničelne tolerance do covida-19 v začetku meseca zaradi naraščajočih protestov v državi sprostila protikoronske ukrepe, nakar je državo preplavil val okužb, na katerega bolnišnice niso bile ustrezno pripravljene.

Poleg tega ima Kitajska tudi stroge vstopne pogoje, saj morajo vsi, ki vstopajo v državo, preživeti vsaj 5 dni v obvezni karanteni v centru za izolacijo in dodatne tri dni bodisi v isti ustanovi ali na domu.

