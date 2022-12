Kaos na Kitajskem: Čez zimo nas čakajo trije valovi koronavirusa

Po skoraj treh letih ničelne tolerance do virusa je nenadna ukinitev obveznega množičnega testiranja in karanten v državi povzročila upad uradno prijavljenih okužb. Kitajska nacionalna komisija za zdravje (NHC) je pretekli teden priznala, da njene številke ne odražajo več dejanskega števila okužb, ki naj bi sicer hitro naraščalo.

Foto: Reuters

Potem ko so v začetku meseca kitajske oblasti sprostile politiko ničelne tolerance do covid-19 in opustile obvezno množično testiranje, so iz Pekinga v nedeljo poročali o le 2.097 novih dnevnih primerih okužb z novim koronavirusom. Po besedah tamkajšnjih epidemiologov se država kljub temu zdaj spopada s prvim od treh pričakovanih valov okužb to zimo.

Epidemiolog Wu Zunyou je ocenil, da bo trenutni porast okužb v državi trajal do sredine januarja, drugi val bodo sprožila množična potovanja ob praznovanju lunarnega novega leta, ki se začne 21. januarja, tretji pa se bo po njegovem mnenju pojavil od konca februarja do sredina marca, ko se bodo ljudje po praznikih vrnili na delo, poroča britanski BBC.

Wu je svojo oceno podal po tem, ko je ugleden ameriški raziskovalni inštitut napovedal, da bi na Kitajskem zaradi pandemije covid-19 leta 2023 lahko umrlo več kot milijon ljudi.

Številke ne odražajo realnega stanja

Medtem so oblasti v velemestu Chongqing danes sporočile, da lahko na delo normalno hodijo tudi ljudje z blagimi simptomi okužbe z novim koronavirusom, je poročal kitajski časnik Chongqing Daily. Pri tem se morajo le "osebno zaščititi v skladu s svojim telesnim stanjem in potrebami svojega dela", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Opravljanje testov po nepotrebnem

Lokalne oblasti so prebivalce pozvale tudi, naj ne opravljajo testov na virus po nepotrebnem ali od drugih zahtevajo, da pokažejo negativen rezultat. To naj bi počeli le še v nekaterih ustanovah, kot so domovi za ostarele, šole in zapori. Podobno odredbo so v nedeljo izdali tudi v provinci Zhejiang.

Na drugi strani pa so v Šanghaju zaradi izbruha okužb od danes ponovno zaprte osnovne in srednje šole, kot tudi jasli in vrtci. Pouk poteka večinoma prek spleta, srednješolci pa se lahko odločijo, ali se bodo učili v šoli ali od doma, poroča nemška tiskovna agencija dpa.