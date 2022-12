Kitajska odpoklicala šest diplomatov iz Velike Britanije

Med odpoklicanimi je tudi generalni konzul Zheng Xiyuan, ki je vodil kitajski konzulat v Manchestru. Zanikal je, da bi pretepli protestnika, tudi po tistem, ko so ga prepoznali na fotografijah in ga je za napad obtožil visok konservativni poslanec.

Kasneje je Zheng novinarjem povedal, da je poskušal zaščititi svoje sodelavce, za protestnika pa dejal, da je zlorabil njegovo državo in voditelja ter da zato meni, da je bila to njegova dolžnost.

Incident se je zgodil 16. oktobra, ko je bil poškodovan prodemokratični protestnik Bob Chan iz Hongkonga, potem ko so ga moški odvlekli na območje konzulata in pretepli.

Kitajska je diplomate odpoklicala, potem ko je Združeno kraljestvo od njih zahtevalo, da se odpovejo pravici do diplomatske imunitete in omogočijo policistom, da jih zaslišijo o incidentu.

Po njihovem odhodu je britanski zunanji minister James Cleverly izrazil razočaranje, ker nihče od šestih diplomatov sedaj ne bo soočen s pravico.

Kitajsko veleposlaništvo v Londonu je danes sporočilo, da se je Zeng vrnil v domovino v okviru normalne rotacije po končanem mandatu. Veliko Britanijo pa so obtožili, da ni zaščitila njihovega osebja in da so v zvezi z incidentom sprožili lastne postopke.

Britanski predstavniki so medtem dali jasno vedeti, da se je kitajsko veleposlaništvo zavedalo, da njihovi diplomati niso želeli sodelovati v policijski preiskavi in da bodo zato posledice, kot so razglasitev za persono non grata ali izgon iz države. Peking se je namesto tega odločil za odpoklic diplomatov, navaja BBC.