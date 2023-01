Slovenski policisti izsledili državljana Litve, ki sta prevažala tujce

Lendavski policisti so danes izsledili državljana Litve, ki sta prevažala tujce, in ju pridržali. Ponoči so namreč vozili za osebnim vozilom romunskih registrskih oznak, ki na znake policistov ni ustavilo. Obstalo je na njivi, iz vozila pa je zbežalo več tujcev. Sprva pobegla državljana Litve so pozneje izsledili, so sporočili s PU Murska Sobota.

Kot so pojasnili na Policijski upravi (PU) Murska Sobota, so policisti lendavske policijske postaje na relaciji Hotiza–Črenšovci malo pred 1. uro vozili za osebnim avtomobilom romunskih registrskih oznak, ki na znake policistov ni ustavilo, voznik pa je s svojo vožnjo ogrožal preostale cestne udeležence in osebe v vozilu. Zunaj naselja Črenšovci v smeri naselja Srednja Bistrica je vozilo zapeljalo na poljsko pot, nato pa na njivo, kjer je obstalo.

Prijeli 11 tujcev

Iz vozila so zbežale osebe, policisti so na kraju prijeli 11 tujcev, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop v državo. Med njimi je bilo šest državljanov Bangladeša, štirje državljani Pakistana in državljan Indije.

Voznika na kraju niso izsledili. Malo pred 7. uro so ga izsledili v naselju Odranci in mu odvzeli prostost. V nadaljnjem postopku so ugotovili, da se je državljan Litve najprej izkazal s ponarejenimi ukrajinskimi dokumenti in da mu je pomagal neznani sostorilec. Z nadaljnjim zbiranjem obvestil in intenzivnim policijskim sodelovanjem so v Lendavi izsledili in prijeli še drugega državljana Litve.

Oba sta v policijskem pridržanju in ju bodo v četrtek privedli pred preiskovalnega sodnika. Tujci pa so v postopku obravnave zaprosili za mednarodno zaščito, so še sporočili s policijske uprave.