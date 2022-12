Hrvaški policisti našli trupla treh utopljenih migrantov

Policisti so najprej našli 20 migrantov, ki so nezakonito vstopili na Hrvaško, pri njih pa so odkrili posmrtne ostanke dveh neznanih oseb.

Hrvaški policisti in pripadniki gorske reševalne službe so v petek na poplavljenem pasu ob gozdu v bližini meje z Bosno in Hercegovino našli posmrtne ostanke treh utopljenih migrantov, so sporočili s policije. Pred tem so okoli 50 kilometrov od mesta Slavonski Brod našli še skupino 20 migrantov, ki so na Hrvaško vstopili nezakonito.