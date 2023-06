Predsednik sveta RTV: Še enega avtogola si ta hiša po treh letih agonije ne zasluži

Goran Forbici, novi predsednik sveta RTV, še nima jasnega odgovora, kako dolgo bo Andrej Grah Whatmough kot vršilec dolžnosti vodil javni zavod. Pravi, da za njegovo razrešitev obstaja predpisani postopek, ki se ga nameravajo člani sveta držati. "Vsem nam je jasno, da se z ničimer ne moremo bolj osmešiti in izigrati zaupanja javnosti kot s tem, da naredimo potezo, ki bi jo sodišče zaradi naše brezglavosti in nepremišljenosti zadržalo. Takega avtogola si ta hiša po treh letih agonije, toliko golih od zunaj in avtogolih ne zasluži," pravi.

Prva prioriteta novega sveta RTV je imenovanje novega predsednika štiričlanske uprave, ki bo po noveli zakona o RTV Slovenija vodila in upravljala javni zavod. Komisija, ki jo sestavlja deset svetnikov, naj bi do jutri pripravila javni razpis za predsednika uprave, še isti dan pa naj bi razpis na svoji drugi seji potrdil svet RTV.

Pričakovanja dela javnosti, da bo svet RTV že na svoji prvi seji pretekli ponedeljek razrešil vršilca dolžnosti direktorja Andreja Graha Whatmougha, se niso uresničila. "Tudi če bi v ponedeljek za to obstajala volja, pa je ni bilo, razrešitev ne bi bila izvedljiva. Vsi kolegi absolutno razumejo, da če si česa ta svet ne sme dovoliti, so to ravnanja, ki bi bila v nasprotju z zakonskimi ali statutarnimi pravili," pravi novi predsednik sveta RTV Goran Forbici.

Ni jasno, koliko časa še ima Grah Whatmough

Po njegovih besedah je statut RTV jasen: "Če pride do predloga za razrešitev direktorja in torej tudi vedeja, mora ta imeti čas, da na ta predlog odgovori, in to po sodni praksi in zdravi pameti pomeni, da mora imeti čas pripraviti svoj odgovor in se ne nazadnje tudi opredeliti do očitkov."

Bo torej Grah Whatmough na funkciji vršilca dolžnosti ostal do imenovanja novega vodstva? "Odgovor na to vprašanje bi lahko bil, da tega ne morem niti potrditi niti zanikati. Ampak ne zato, ker ne bi hotel nič povedati, ampak zato, ker nismo naredili toliko načrtov v naprej. Če smo bili namreč pri čem člani sveta enotni, je to, da je bilo na poti našega konstituiranja toliko naključij in presenečenj, da se nam preveč daleč vnaprej ne splača načrtovati," pravi Forbici.

Želijo jasno sliko zaposlovanja

Svet je medtem sprejel več sklepov, s pomočjo katerih naj bi dobili boljši vpogled v delo sedanjega vodstva. Grah Whatmough bo moral med drugim svetu sproti poročati o vseh javnih razpisih v vrednosti več kot 20 tisoč evrov in o vseh podpisanih pogodbah.

Prav tako bo moral poročati o vseh sprejetih kadrovskih odločitvah, tako novih zaposlitvah kot prerazporeditvah. Do 20. junija bo moral pripraviti tudi poročilo o realizaciji in poslovanju programsko-produkcijskega načrta v obdobju med januarjem in aprilom letos ter pripraviti poročilo o oddaji Panorama, in sicer o načrtovanih in doseženih stroških ter gledanosti.

"Sklepe smo sprejeli, ker bi radi dobili podroben vpogled v to, kaj počne vršilec dolžnosti generalnega direktorja. Več znakov namreč kaže na to, da se pri svojih poslih, pogodbah, ki jih podpisuje, in podobno ne drži samo tekočih poslov. To seveda ni sprejemljivo. Zakon je jasen in verjamem, da je tudi njemu jasno, kaj sme in česa ne," opozarja Forbici.

V informativnem programu so pod vodstvom Graha Whatmougha na RTV zaposlili številne kadre, marsikdo je dvignil tudi kakšno obrv. Forbici pravi, da se o tem ne bi opredeljeval le iz zapisov, ki jih je prebral v medijih. "Pričakujem, da bo iz poročila razvidno, kaj je s tem zaposlovanjem bilo. Ko bo enkrat jasna slika, ali je šlo za zaposlovanje, ki je v skladu s potrebami in sistemizacijo, ali z nečim drugim, bomo razmislili. Ničesar ne bi želel prejudicirati," je še povedal novi predsednik sveta RTV.