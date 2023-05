Gregorčič in Avbelj o RTV: Možnosti v Sloveniji so izčrpane. Zdaj greva v Strasbourg.

Gregorčič in Avbelj sta pritožbo pripravila in jo tudi že poslala.

Prvopodpisani pobudnik za začetek postopka za oceno ustavnosti novele zakona o RTVS Peter Gregorčič in avtor pobude Matej Avbelj sta po odločitvi ustavnega sodišča, ki je preklicalo začasno zadržanje izvajanja dela novele, poslala pritožbo na ESČP. Ocenjujeta namreč, da so bila v Sloveniji izčrpana vsa razpoložljiva pravna sredstva.

Ustavno sodišče je z odpravo začasnega zadržanja pobudnikom odvzelo edino pravno sredstvo, ki je bilo v Sloveniji na voljo, zato nam je odprta pot na Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP), sta Gregorčič in Avbelj zapisala v izjavi za javnost.

"Sodišče pobudnikom odvzelo vsakršno učinkovito pravno sredstvo"

Ustavno sodišče je namreč v petek objavilo sklep o razveljavitvi zadržanja pri delu novele zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS). Iz njega izhaja tudi, da se novi svet zavoda skladno z novelo konstituira najpozneje v sedmih dneh po objavi tega sklepa v uradnem listu. Tako se lahko konstituirajo tudi drugi novi organi zavoda, ki jih predvideva novela.

Odprava začasnega zadržanja po oceni pobudnikov predstavlja "nevaren precedens v evropskem pravnem prostoru, saj je sodišče zadržanje odpravilo, ne da bi kakorkoli zaščitilo pravni položaj pobudnikov". Menita, da je sodišče pobudnikom "odvzelo vsakršno učinkovito pravno sredstvo" in tudi pravico do izjavljanja, ki je del pravice do poštenega sojenja.

V izjavi sta navedla še, da je ustavno sodišče v svojem sklepu "zavzelo jasno stališče, da sodišče ne more uresničiti svoje ustavne vloge v razumnem času". Po mnenju pobudnikov to skladno z načelom učinkovitega sodnega varstva "nedvomno pomeni, da so z izdajo tega sklepa v Sloveniji izčrpana vsa razpoložljiva pravna sredstva".

Ker so ostali brez vsakršnega učinkovitega pravnega varstva, jim je skladno z evropsko konvencijo o človekovih pravicah omogočena pritožba na ESČP v Strasbourgu, so prepričani. Gregorčič in Avbelj sta pritožbo pripravila in jo tudi že poslala.

V njej zatrjujeta kršitev pravice do sodnega varstva. "Kršitve konvencije utemeljujemo z dejstvom, da je ustavno sodišče z odpravo začasnega zadržanja pobudnikom odvzelo edino pravno sredstvo, katerega integralni del je, skladno z ustaljeno sodno prakso ESČP, začasno zadržanje izpodbijanega predpisa," sta vsebino pritožbe povzela v izjavi za javnost.

V pritožbi še navajata, da je ustavno sodišče s tem sklepom zaščitilo državno oblast proti posameznikom, "kar je v grobem nasprotju s samim jedrom ideje varovanja človekovih pravic".

Pobudniki za začetek postopka za oceno ustavnosti novele zakona na čelu z Gregoričem, ki je sicer predsednik sveta zavoda RTVS, novelo izpodbijajo. Menijo namreč, da je šlo pri njenem sprejetju za zlorabo zakonodajnega postopka, prav tako jih je zmotilo prenehanje mandatov članom programskega in nadzornega sveta ter vodstva RTVS. Novela je sicer prestala referendumsko presojo.