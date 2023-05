Ustavno sodišče odpravilo začasno zadržanje vladnega zakona o RTV Slovenija

Za umik zadržanja so glasovali sodniki Matej Accetto, Rajko Knez, Katja Šugman Stubbs in Špelca Mežnar. Proti je glasoval Rok Svetlič, ki je napovedal odklonilno ločeno mnenje, sodnika Marko Šorli in Klemen Jaklič pa nista glasovala.

To pomeni, da se lahko ustanovi novi svet RTV Slovenija, ki ga bodo sestavljali Andrea Bartole, Gaja Brecelj, Gregor Drnovšek, Sašo Hribar, Aleš Novak, Boštjan Ogris, Robert Pajek, Igor Prassel, Klaudija Sedar, Špela Stare, Ilinka Todorovski, Andraž Vehovar, Luka Zebec, Tadej Troha, Goran Forbici, Andreja Trtnik in Robert Požonec.

Vršilec dolžnosti generalnega direktorja Radiotelevizije Slovenija (RTVS) Andrej Grah Whatmough je v odzivu zapisal, da spoštuje današnjo ustavno odločitev, po kateri je začasno zadržanje izvajanja pri delu novele zakona o RTVS odpravljeno. V skladu s sklepom ustavnega sodišča bo v predpisanem roku sklical prvo sejo novega sveta zavoda, so sporočili z RTVS.

Ob tem je za konstituiranje določilo sedemdnevni rok, saj sta zakonsko določena roka za konstituiranje sveta RTVS in sklic prve seje sveta RTVS že potekla, člani novega sveta pa so že imenovani. V tem roku mora biti sklicana prva seja sveta, ki jo skliče vršilec dolžnosti generalnega direktorja oziroma oseba, ki ga nadomešča. Če seje ta ne skliče, lahko prvo sejo skliče vsaj ena tretjina članov sveta, še izhaja iz sklepa ustavnega sodišča.

"Glede na razhajanja med stališči sedmih sodnic in sodnikov, ki še odločajo v zadevi, zaradi katerih nobena od obravnavanih vsebinskih odločitev ni prejela večinske podpore petih glasov, hitre vsebinske odločitve ne bo mogoče zagotoviti," so v sklepu ugotovili ustavni sodniki.

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič

Kot zastopnica stranke v postopku pred ustavnim sodiščem je pozdravila odločitev sodišča o preklicu zadržanja novele zakona o RTVS. "Menim, da je zmagala pravna država in da je zmagalo varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin," je dejala v izjavi za medije.

Kot je navedla v izjavi v DZ, ustavno sodišče pri odločanju tehta med različnimi človekovimi pravicami in odločiti se mora za tisto, ki je močnejša. "In v tem primeru je po mojem mnenju močnejša pravica javnosti do objektivne obveščenosti," je dejala Klakočar Zupančičeva.

Spomnila je, da današnja odločitev ustavnega sodišča ni dokončna, na to bomo verjetno še čakali nekaj časa, ker ustavno sodišče ugotavlja, da nima zahtevane večine za ugotovitev protiustavnosti izpodbijanega akta, torej novele zakona o RTVS. "In zelo modro so se ustavni sodniki pri svoji odločitvi naslonili na primerjalno pravno ureditev, in sicer nemško ureditev, ker pač naša zakonodaja ne ureja primera, kakršen se je zgodil zdaj na ustavnem sodišču, in sicer, da kadar ni zahtevane večine za ugotovitev protiustavnosti akta, potem ta akt ostane v veljavi," je dejala predsednica DZ, sicer pravnica in nekdanja sodnica. Ustavno sodišče je to apliciralo na začasno zadržanje, novela pa tako ostaja v veljavi.

Poudarila je, da se s tem ne uveljavlja zgolj volja zakonodajalca, ampak tudi volja volivcev, ki so zakon potrdili na referendumu.

Predsednik vlade Robert Golob

"Predsednik vlade dr. Robert Golob pozdravlja današnjo odločitev Ustavnega sodišča, ki je sklenilo, da začasno zadržanje izvajanja dela novele Zakona o RTV Slovenija preneha veljati. Z uveljavitvijo novele se politika umika iz upravljanja in vodenja RTV Slovenija, zaposlenim pa se daje potrebno avtonomijo. Umik politike iz RTV Slovenija je nujen za izvajanje temeljnega poslanstva RTV Slovenija, poleg koalicije pa so se zanjo zavzeli tudi državljanke in državljani, ki so novelo zakona lani podprli na referendumu," so sporočili z vlade.

Ministrstvo za kulturo: Država je dolžna poskrbeti za avtonomijo in pogoje za delo na javnem medijskem servisu

"Na ministrstvu za kulturo pozdravljamo današnjo odločitev Ustavnega sodišča, ki je odločilo, da novi zakon o RTV Slovenija v celoti stopi v veljavo. Zakon o RTV Slovenija je julija lani potrdil Državni zbor, nato pa še volivke in volivci na novembrskem referendumu. Do začetka letošnjega leta so stekli in se končali postopki imenovanja novega sveta RTV Slovenija, po delnem zadržanju zakona s strani Ustavnega sodišča pa so se postopki konstituiranja novih vodstvenih organov RTV Slovenija zaustavili. Zdaj se bodo lahko nadaljevali. Ustavno sodišče je ugotovilo, da ne obstaja večinsko stališče, da bi bila nova ureditev kot taka protiustavna. Obstaja pa dvom o zakonitosti odločanja Programskega sveta in generalnega direktorja, ki izhaja iz pravnomočnih sodb Višjega delovnega in socialnega sodišča. Prav tako ni znano, kdaj bo lahko Ustavno sodišče vsebinsko odločilo, opravljanje tekočih poslov generalnega direktorja in direktorja radia in televizije pa ovira nemoteno delovanje RTV Slovenija. Zaradi vsega naštetega se je odločilo, da odpravi zadržanje izvajanje dela novega zakona o RTV Slovenija. Uveljavitev novega zakona o RTV Slovenija pomeni, da se bodo razmere na RTV Slovenija začele končno urejati. Uveljavitev zakona pomeni umik strankarske politike iz RTV Slovenija. Država je dolžna poskrbeti za avtonomijo in pogoje za delo na javnem medijskem servisu, kar je po mnenju vlade tudi temeljni namen novega zakona: zagotoviti institucionalno in programsko avtonomijo RTV Slovenija ter zaščititi novinarsko in uredniško neodvisnost. Šele takrat bo RTV Slovenija dejansko postala javni, ne državni medij, v rokah strankarske politike," so v odzivu na odločitev US sporočili z ministrstva za kulturo.

Pirc Musar: Sprejeta odločitev ustavnega sodišča je prvi korak k stabilizaciji razmer na RTVS

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je sporočila, da je sprejeta odločitev ustavnega sodišča prvi korak k stabilizaciji razmer na RTVS. Predsednica je pred tem že večkrat pozvala ustavno sodišče, da čim prej sprejme končno odločitev v tej zadevi, in ta poziv ohranja. Današnjo odločitev pozdravlja in vse poziva k njenemu spoštovanju.



DNS: Končno lahko zaživi nov model upravljanja RTV Slovenija

"Ustavno sodišče je odpravilo začasno zadržanje dela novele zakona o RTV Slovenija, s čimer je omogočilo, da tudi v praksi zaživi novo upravljanje javnega medija. V Društvu novinarjev Slovenije smo ves čas opozarjali, da začasno zadržanje zgolj podaljšuje oziroma celo poslabšuje agonijo, v kateri se je znašla javna radiotelevizija," so v izjavi za javnost sporočili iz Društva novinarjev Slovenije.

Društvo je vseskozi zagovarjalo sprejem novele, ki so jo nato na referendumu podprli tudi volivci, torej naslovniki in uporabniki vsebin RTVS, so dodali. "Najslabši pa je bil zagotovo status quo z nejasnimi mandati vodilnih, ki je ta medij potiskal še bolj navzdol v spirali naraščajoče neprofesionalnosti, slabe gledanosti in nezaupanja javnosti."

V DNS so izrazili še upanje, da bo začetek delovanja novega sveta RTV Slovenija, v katerem ne bo predstavnikov političnih strank, dal veter v jadra drugačnemu, strokovnemu in kompetentnemu vodenju nacionalne RTV in to spiralo obrnil v pravo smer k profesionalnemu novinarstvu in kakovostnim vsebinam za bralce, poslušalce in gledalce.

"Če držijo neuradne informacije o odpravi zadržanja novele zakona o RTV, potem to pomeni, da je ustavno sodišče prepoznalo pomen javne RTV za uveljavljanje ustavne pravice javnosti do obveščenosti in svobode govora zaposlenih ter demokracijo v tej državi. Umik začasnega zadržanja pomeni tudi začetek depolitizacije javnega servisa in uveljavitev volje državljanov in državljank, izražene na novembrskem referendumu. Za zaposlene in stavkajoče je taka odločitev olajšanje in potrditev, da s stavko lahko uveljavimo svoje pravice – novinarsko in uredniško avtonomijo ter dostojanstvo vseh zaposlenih.", predsednica KNS in vodja stavkovnega odbora