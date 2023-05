Sodelujoči na javni tribuni ob prvi obletnici stavke v okviru Koordinacije novinarskih sindikatov RTVS so poudarili, da so stavkovne zahteve, med njimi na prvem mestu novinarska in uredniška avtonomija, danes enako aktualne kot pred letom dni. Stavkajoči so zagotovili, da bodo vztrajali, dokler ne dosežejo zadanih ciljev.

Javno tribuno pod naslovom Solidarnost in akcija, ne tekmovanje in molk sta pripravila Sindikat novinarjev Slovenije in Koordinacija novinarskih sindikatov Radiotelevizije Slovenija (RTVS) v družbi stavkovnega gibanja za neodvisno javno RTV. Tribuno sta vodila Tatjana Pirc z Radia Slovenija in Igor E. Bergant s Televizije Slovenija (TVS).

V času enoletne stavke vse večji pritisk na novinarsko avtonomijo

V sindikatu in stavkovnem odboru koordinacije so v letu dni stavke organizirali štiri stavkovne dneve in podprli referendumsko kampanjo in referendum o noveli zakona o RTVS, na katerem je večina volivcev podprla novelo. Kot poudarjajo, so v času enoletne stavke občutili vse večji pritisk na novinarsko avtonomijo in stopnjevanje posegov v program in vsebine, ki so jih ocenili kot samovoljne in nestrokovne.

Prav tako so bili kritični do tega, da se je nadaljevalo kršenje programskih in profesionalnih standardov, pa tudi nepregledno kadrovanje in finančno izčrpavanje medija. Niti pogajanja z vodstvom do zdaj niso prinesla pričakovanih rezultatov. Kljub temu sta predsednica koordinacije Helena Milinković in predsednica sindikata Alenka Potočnik zagotovili, da ne bodo popuščali.

Staričeva: Najhuje je, da nacionalne televizije ne gleda nihče več

Novinarki na TVS in voditeljici Odmevov Tanji Starič se zdi najhuje, da nacionalne televizije ne gleda nihče več. Če bo začela veljati novela zakona o RTVS, ki predvideva depolitizacijo zavoda, bodo morali po njeni napovedi "trdo garati", da bodo znova pridobili zaupanje občinstva in hkrati dosegli tudi mlade.

Zebec: Zavod bo v nekaj mesecih nedvomno zašel v finančno krizo

Predstavnik zaposlenih v nadzornem svetu RTVS Luka Zebec pa je napovedal, da bo zavod "v nekaj mesecih nedvomno zašel v finančno krizo". Razlog je med drugim prodaja delnic Eutelsata po nižji ceni od načrtovane, poleg tega so bile prodane v začetku leta, ne pa na koncu, da bi zavod dobil še dividende, je dejal Zebec, ki so ga zaposleni izvolili tudi za člana novega sveta zavoda v skladu z novelo zakona o RTVS.

Podpora tujih novinarskih kolegov

Na tribuni sta nastopila tudi Marko Milosavljević z ljubljanske fakultete za družbene vede in predstavnica Pravne mreže za varstvo demokracije Barbara Rajgelj, ki si v prihodnje na primer želita delujočega ministrstva za kulturo in vlado, ki bo ukrepala in iz programskega sveta umaknila tiste člane, ki so se po njunih besedah zavzemali za škodljivo ravnanje in s tem zavodu povzročili poslovno škodo.

Novinarje RTVS je podprlo tudi več kolegov iz drugih evropskih držav.