S poslanskimi vprašanji premierju Golobu in ministrski ekipi začetek redne seje DZ

Foto: Ana Kovač

DZ bo s poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Robertu Golobu in ministrski ekipi začel redno majsko plenarno zasedanje. Premier bo tako odgovarjal na vprašanja o stanju na RTVS, upravljanju in razpolaganju z "državnim in paradržavnim premoženjem", obravnavi medvrstniškega nasilja in oceni škode, ki jo je državnemu premoženju povzročila Magna.

V poslanski skupini SDS bodo premierju postavili dve vprašanji. Poslanec Zvonko Černač bo Golobu zastavil vprašanje v zvezi z "upravljanjem in razpolaganjem z državnim in paradržavnim premoženjem", poslanec Andrej Hoivik pa o stanju na Radioteleviziji Slovenija (RTVS).

Kako se bomo v Sloveniji lotili učinkovite obravnave medvrstniškega nasilja?

Vodjo poslanske skupine NSi Janeza Ciglerja Kralja bo zanimalo, ali se vlada namerava lotiti nujno potrebnih zakonodajnih sprememb za učinkovito obravnavo medvrstniškega nasilja. Posamezni primeri medvrstniškega nasilja in zaskrbljujoči statistični podatki namreč po mnenju NSi nakazujejo zaskrbljujoč trend, da je medvrstniškega nasilja veliko, to postaja vedno bolj brutalno, zato si pred tem problemom ne smemo zatiskati oči. Ob tem so spomnili, da je bil v slovenskih šolah organiziran dan kulture, nenasilja in strpnosti, drugih ukrepov pa ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ni napovedalo, kar po oceni NSi kaže, da se ministrstvo, ki je po njihovih navedbah preslišalo opozorila učiteljev in ravnateljev, da brez spremembe zakonodaje medvrstniškega nasilja ne bodo zmogli obvladati, ne zaveda resnosti problema.

Vodja poslancev Levice Matej Tašner Vatovec pa bo predsedniku vlade zastavil vprašanje v zvezi z oceno škode državnemu premoženju zaradi odstopa Magne od pogodbenih zavez o zagotavljanju javne koristi pri vzpostavitvi obrata v Hočah ter morebitni politični, kazenski in odškodninski odgovornosti vpletenih pri pripravi poslov.

Poslanci o rebalansu proračuna in zakonu o zdravstvu

Poslanci bodo sicer na tokratni redni seji med drugim obravnavali rebalans proračuna, predlog novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, s katerim želi koalicija preoblikovati dopolnilno zdravstveno zavarovanje, in predlog zakona o povračilu glob zaradi kršitve neustavnih covidnih odlokov.