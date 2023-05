Slovenija napreduje, a si je prislužila črno piko zaradi položaja RTV Slovenija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenija je omenjena kot ena redkih držav, za katero letošnje poročilo ugotavlja napredek glede ravni svobode in demokracije. Opozorili so le na položaj RTV Slovenija, ki da še ni pridobila nazaj neodvisnosti.

Ameriška nevladna organizacija Freedom House , ki ocenjuje raven svobode in demokracije po svetu, v najnovejšem poročilu o državah v tranziciji ugotavlja, da je demokracija v nekaterih državah močno nazadovala, pri čemer izpostavlja Madžarsko in Rusijo. Za Slovenijo poročilo ugotavlja napredek, pri čemer pa opozarja na položaj RTV Slovenija.

Organizacija v danes objavljenem poročilu o demokratičnosti v državah v tranziciji ugotavlja, da demokracija v regiji, ki zajema območje od srednje Evrope do srednje Azije, nazaduje že 19. leto zapored. Ocena demokracije se je znižala v enajstih od 29 držav, medtem ko je sedem držav zabeležilo izboljšanje.

Rusija zabeležila največji padec

Letno poročilo z naslovom Narodi v tranziciji 2023: Vojna poglablja regionalni razkorak tudi navaja, da so bile demokratične institucije močne v Ukrajini, v Rusiji pa so še bolj nazadovale. Za Rusijo ugotavlja največji padec ocene v enem letu v zgodovini objave poročila.

Freedom House v letnem poročilu med drugim izpostavlja Madžarsko, za katero navaja, da je glede demokracije nazadovala bolj kot katerakoli druga država razen Rusije, kjer je predsednik Vladimir Putin po invaziji na Ukrajino močno poostril nadzor.

Volitve na Madžarskem polne nepravilnosti

Na Madžarskem so potekale parlamentarne volitve, na katerih je znova zmagal desničarski premier Viktor Orban. Volitve so "bile polne nepravilnosti, zlorab administrativnih virov in izkrivljanja medijev", piše v poročilu.

Pri oceni "neliberalnega populizma" v nekaterih državah članicah EU primerja pot Madžarske z usmeritvijo Poljske, kjer je vladajoča stranka izkazala "prezir do liberalne demokracije", pri čemer poročilo izpostavlja odločitev ministrstva za izobraževanje glede financiranja fundacij, ki so tesno povezane s poljsko vladajočo stranko Zakon in pravičnost.

Poročilo pri tem pozdravlja odločitev Varšave, da sprejme na milijone ukrajinskih beguncev, in njeno zagovarjanje ostre evropske linije proti Rusiji.

Slovenija ena redkih držav, ki je napredovala

Slovenija je omenjena kot ena redkih držav, za katero letošnje poročilo ugotavlja napredek. Lansko poročilo je namreč ugotovilo, da je Slovenija zabeležila največji upad demokracije, pri čemer je izpostavilo zatiranje svobode medijev in spodkopavanje zaupanja v sodstvo pod vlado takratnega premierja Janeza Janše.

Letošnje poročilo pa navaja, da so se ljudje v Sloveniji, tako kot tudi na Češkem pod vladavino nekdanjega premierja Andreja Babiša, jasno odločili za demokratične vrednote, s tem ko so populiste odgnali s položaja.

V poročilu opozorili na položaj RTV Slovenija

Poročilo glede Slovenije med drugim tudi omenja bivšega premierja Janšo v povezavi z blatenjem novinarjev na Twitterju in poskusi političnega nadzora nad javno Radiotelevizijo Slovenija.

Slovenija je lani uspešno izvedla parlamentarne, lokalne in predsedniške volitve ter tri referendume, piše v poročilu, ki omenja uspeh Gibanja Svoboda na volitvah. Pri tem pa tudi opozarja na položaj RTV Slovenija, ki da še ni pridobila nazaj neodvisnosti. Financiranje radiotelevizije je še vedno predmet političnih sporov, načrtovano prestrukturiranje pa ostaja nedokončano, navaja poročilo.