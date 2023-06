Grah Whatmough sklical prvo sejo novega sveta RTV Slovenija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V. d. generalnega direktorja RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough je na podlagi 18. in 23. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija v zvezi s sklepom Ustavnega sodišča U-I-479/22-63 sklical prvo sejo Sveta RTV Slovenja, so zapisali v sporočilu za javnost.

Seja bo v ponedeljek, 5. junija 2023, ob 18. uri v sejni sobi 52/V na Kolodvorski 2, Ljubljana.

Ustavno sodišče je dopustilo, da so bili kljub februarskemu zadržanju že izbrani člani novega sveta RTVS. Vanj je bilo izvoljenih pet predstavnikov zaposlenih na javni radioteleviziji, in sicer Gregor Drnovšek, Sašo Hribar, Boštjan Ogris, Robert Pajek in Luka Zebec, svet delavcev RTVS pa je v ta organ izvolil Ilinko Todorovski.

Andrea Bartole in Robert Požonec sta v novem svetu RTVS predstavnika italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je na podlagi poziva registriranim verskim skupnostim izbrala predstavnico Evangeličanske cerkve Klaudijo Sedar, Varuh človekovih pravic pa je na podlagi poziva nevladnim organizacijam s področja varstva človekovih pravic in svoboščin izbral direktorja Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij Gorana Forbicija.

Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) je na predlog Znanstvenoraziskovalnega sveta SAZU v svet RTVS imenovala filozofa Tadeja Troho, Informacijski pooblaščenec je imenoval novinarko Špelo Stare, ki jo je predlagalo Društvo novinarjev Slovenije, Olimpijski komite Slovenije pa nekdanjega kajakaša Andraža Vehovarja. Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja je imenoval direktorico okoljske nevladne organizacije Umanotera Gajo Brecelj, Nacionalni svet za kulturo novinarja Igorja Prassla in režiserja Aleša Novaka, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije pa Andrejo Trtnik.

Naše prve naloge usmerjene v prihodnost

Kot je v izjavi za javnost nedavno zapisalo 11 članov novega sveta Radiotelevizije Slovenija (RTVS), je ta z odpravo zadržanja novele zakona o RTVS in uveljavitvijo tega zakona pripravljen prevzeti svoje naloge. "Člani sveta RTV Slovenija smo od imenovanja pozorno spremljali dogajanje v osrednjem slovenskem javnem mediju, ki je tudi največja slovenska kulturna ustanova. Naše prve naloge bodo usmerjene v prihodnost, v zagotavljanje najvišjih standardov v programih in storitvah javne radiotelevizije," obljubljajo.