Vodstvo RTVS na Evropsko komisijo naslovilo prošnjo za srečanje

V. d. generalnega direktorja RTVS Andrej Grah Whatmough je na predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen in podpredsednico Evropske komisije Vero Jourovo naslovil prošnjo za srečanje. Na srečanju želi, kot je zapisal v javno objavljenem pismu, celovito predstaviti dogajanje na RTVS in objektivnejše predstaviti medijsko stanje pri nas.

Po mnenju Graha Whatmougha dogajanje v vrhu države kaže, da kljub zagotovilom vlade na deklarativni ravni, da si bo prizadevala za svoboden in kakovosten medijski prostor, njena dejanja v povezavi z Radiotelevizijo Slovenija (RTVS) kažejo povsem nasprotno.

Kot je zapisal, je vodstvo RTVS od prvega dne mandata vlade "deležno jasnih političnih pritiskov, ki jih vladajoči brez zadržkov izražajo v svojih izjavah". Ob tem je izpostavil izjavi ministrice za kulturo Aste Vrečko, da je vodstvo RTVS treba zamenjati, in premierja Roberta Goloba, da iščejo luknje v zakonu za čimprejšnjo menjavo vodilnih na javnem zavodu.

Z zaskrbljenostjo spremljajo tudi "javno blatenje in politični pritisk vladajočih na najvišji organ sodne veje oblasti, to je ustavno sodišče", ki ima v ustavni presoji novelo zakona o RTVS in je sprejelo sklep o zadržanju dela zakona vse do končne odločitve.

"Vodstvo RTVS odločitev ustavnega sodišča spoštuje in se zaveda, da gre za kompleksno in večplastno odločitev, ki zahteva svoj čas. Vsakršno odločitev, ko bo ta sprejeta, pa bomo seveda spoštovali in izvrševali," je zapisal Grah Whatmough.

Sporna je izjava predsednika vlade Roberta Goloba

Prav nasprotno pa po njegovem mnenju ravnajo najvišji predstavniki trenutne oblasti. Pri tem je Grah Whatmough med drugim izpostavil Golobov poziv ustavnemu sodišču, naj hitro sprejme odločitev o ustavnosti zakona, pa tudi izjavo, da si želijo čimprejšnje razsodbe, "ker bomo takrat dobili spet celoten primer v svoje roke, ker danes ga žal nimamo, ker ga je ustavno sodišče vzelo k sebi". Njegovo izjavo vodstvo RTVS ocenjuje "kot nedvoumen pritisk na ustavno sodišče, kar je v pravni državi vsaj skrb vzbujajoče dejanje".

Besede in ravnanja vlade po navedbah Graha Whatmougha kažejo na nerazumevanje osnovnih temeljev pravne države, ki predvideva delitev zakonodajne, izvršne in sodne veje oblasti. "Delitev na tri enakovredne veje oblasti je ključna za pravno delovanje države. Naivno bi bilo sicer pričakovati, da veje delujejo povsem neodvisno druga od druge, vendar tako očitni poskusi vplivanja in pritiska vzbujajo resno skrb, da se slovenski družba in država razvijata v nedemokratično smer," je dodal.

"Kot vodstvo RTV Slovenija si želimo, da bi lahko javni medijski servis po letih vplivanja in mešetarjenja politike zadihal svobodno in neodvisno. Ob tem ne dvomimo, da je ta cilj lažje dosegljiv tudi ob pomoči in podpori Evropske unije, v kateri je medijska svoboda visoko na lestvici evropskih vrednot," je še zapisal.

Zato je "v luči celovite predstavitve dejanskega delovanja ter dogajanja na RTVS in objektivnejše predstave medijskega stanja v Sloveniji" vodstvo RTVS predsednico in podpredsednico Evropske komisije prosilo za srečanje.