"Ta uslužbenec RTV Slovenija naj se opraviči Sašu Hribarju in odstopi"

"Protestiramo zaradi javnega zapisa v. d. strokovnega direktorja RTV za področje prava Draga Zadergala o našem dolgoletnem sodelavcu Sašu Hribarju, radijskem voditelju, članu programskega sveta in sveta delavcev RTV Slovenija," so v protestnem pismu zapisali podpisniki. Medtem je Sašo Hribar že napovedal tožbe.

Sašo Hribar napovedal tožbe



Voditelj na Radiu Slovenija Sašo Hribar je za STA napovedal, da bo zaradi očitkov o dezerterstvu prihodnji teden vložil tožbi zoper predsednika Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve Lojzeta Peterleta in Draga Zadergala z RTVS. Medtem na primer svet delavcev RTVS protestira zoper Zadergalovo šikaniranje Hribarja in zahteva njegov odstop.



"Tole ni šala in ne morem ostati ravnodušen," je poudaril Hribar. Peterleta bo tožil zaradi njegovih navedb za Novo24TV, da je Hribar v času osamosvojitvene vojne dezertiral iz enote Teritorialne obrambe (TO). Hribar očitke zavrača, prav tako jih po sredinem poročanju Večera zavrača tudi takratni poveljnik TO ljubljanske pokrajine Janez Lesjak, ki je bil Hribarju kot članu čete TO Ivančna Gorica nadrejen.



Zoper vršilca dolžnosti strokovnega direktorja za področje prava na RTVS Zadergala pa bo vložena tožba zaradi njegovega zapisa na družbenem omrežju Twitter 30. aprila, da je bil Hribar dezerter in da sramoti osamosvojitveno vojno, njene žrtve in akterje zato, da bi sam pri sebi prebolel svojo strahopetnost.

Objava na Twitterju se glasi:

Sašo Hribar je bil dezerter, ne glede kako ga poskuša Lesjak pokriti. Zato pa sramoti osamosvojitveno vojno, njene žrtve in akterje, da bi sam pri sebi prebolel in predelal svojo strahopetnost. Lahko pa, da je dezertiral, ker je videl, da je rdeča zvezda na drugi strani. — Drago Zadergal (@DragoZad) April 30, 2023

Podpisniki protesta so zapisali, da je "nedostojno, neprimerno in tudi v neskladju z notranjimi akti RTV Slovenija, da eden od vodilnih ljudi javnega zavoda RTV na ta način z zaposlenim javno obračunava na družbenem omrežju in sodeluje v kampanji blatenja sodelavca ustanove, v kateri Zadergal zaseda enega izmed vodilnih položajev. In še huje: Hribarja obtoži nemoralnega, potencialno celo kaznivega dejanja."

Prepričani so, da je ena od nalog pravne službe, ki jo vodi Zadergal, zagotovitev pravne pomoči delavcu, torej zaščita delavca, ki mu grozi kazenski, civilni ali upravni postopek. Dodajajo še, da je Zadergal s tem kršil tudi svoje službene obveznosti in dolžnosti.

Zahtevajo opravičilo in odstop

Ker ravnanje v. d. strokovnega direktorja RTV Slovenija za področje prava ocenjujejo kot zavržno, neetično in nedostojno, pa tudi v nasprotju z internimi pravili javnega zavoda, zahtevajo, da se Drago Zadergal uslužbencu RTV Slovenija Sašu Hribarju za zapisane obtožbe opraviči.

"Prepričani smo tudi, da je Zadergal s svojim ravnanjem pokazal, da ni primeren za opravljanje odgovornega dela vodenja področja prava na RTV Slovenija, zato ga pozivamo k odstopu. Zaradi vseh naštetih kršitev pa bi moral zoper Zadergala ustrezno ukrepati tudi v. d. generalnega direktorja Andrej Grah Whatmough," še dodajajo. Hkrati dodajajo še opozorilo na "ponavljajoč se vzorec šikaniranja in javnega obračunavanja s sodelavkami in sodelavci RTV Slovenija, ki ga na družbenih omrežjih izvajajo nekateri, ki trenutno zasedajo celo vodilne in vodstvene položaje na RTV Slovenija. Zahtevamo, da se to njihovo škodljivo početje preneha!"

Pod protestno pismo so se podpisali:

Svet delavcev RTV Slovenija

Aktiv novinarjev Informativnega programa TV Slovenija

Aktiv novinarjev Radia Slovenija

Aktiv ustvarjalcev programa Radia Koper

Aktiv novinarjev Radia Maribor

Aktiv MMC

Koordinacija novinarskih sindikatov RTV Slovenija