Sašo Hribar grozi, da bo tožil Peterleta zaradi obtožb o dezerterstvu

V Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO) zahtevajo javno opravičilo zaradi izrečenih besed radijca Saša Hribarja, ki je v oddaji Radio Ga Ga dejal, da mu "gre na živce muzej slovenske osamosvojitve in njegovi prdci", so zapisali na spletni strani združenja. Po mnenju Lojzeta Peterleta, predsednika VSO, je Hribar zlorabil javni radio, med drugim pa ga je tudi spomnil, da je slednji v času osamosvojitvene vojne dezertiral iz enote teritorialne obrambe in so ga čez nekaj časa našli doma. Hribar grozi, da bo Peterleta tožil zaradi obtožb o dezerterstvu.

Programski svetnik Sašo Hribar, sicer zaposlen na Radiu Slovenija, je v oddaji Radio Ga Ga, ob jasnem poudarku, da nastopa kot Sašo Hribar, v oddaji 21. aprila 2023 neposredno v prvi program Radia Slovenija med drugim povedal:

"Govorim kot Sašo Hribar, ne kot Radio Ga Ga. Na živce mi gre muzej slovenske osamosvojitve in njegovi prdci. Tisti, ki so razdvajali slovenski narod, tisti, ki so srali v Cankarjevem domu, govorijo o nekem muzeju, s katerim bi se oni morali slikati in imeti svoje spomenike. Trditev; osamosvojitvene vojne nikoli ni bilo. Bila je agresija na Slovenijo, ampak zgodovinske danosti so bile take, da je bilo vsakomur jasno, da se vojna v Sloveniji ne more razplamteti, ker je armada komaj čakala, da gre 100 kilometrov nižje. Kar je bilo v Sloveniji, je bila telepatska državljanska vojna. Takrat se je slišalo, da so na eni strani domoljubi in na drugi strani domojebi. Ampak ti hujskači iz Cankarjevega doma še niso imeli takrat dovolj moči, da bi okužili vse nas, ki smo bili pod orožjem, da bi se začela krvava bratomorna državljanska vojna. Ni bilo osamosvojitvene vojne, nikoli! Prdci iz Cankarjevega doma si postavljajo spomenik sovraštva in govorijo, da gre za spomenik osamosvojitve."

VSO: Degradacija, hujskaštvo in vulgarizem

V Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve so nad povedanim zgroženi. "Tudi če bi bilo izrečeno v kontekstu satire, bi po našem mnenju šlo za nesprejemljivo retoriko, glede na dejstvo, da je bilo posebej poudarjeno, da gre za mnenje Saša Hribarja in je bila postavljena ločnica do ostalega dela oddaje, je zadeva nezaslišana," so se odzvali v VSO.

Po njihovem gre za nedopustno zlorabo javnega radijskega medija, glede izrečene vsebine pa so poudarili, da gre za eklatantno zanikanje osamosvojitvene vojne oziroma slovenske osamosvojitve kot vrednostnem središču Slovencev. "Ta je na podlagi plebiscitarne volje, kljub političnim delitvam, prvič v zgodovini povezala slovenski narod v samostojni in demokratični državi ter pomeni uresničitev njegovega največjega političnega cilja," so še navedli.

Med drugim v VSO Hribarju očitajo še degradacijo osamosvojiteljev, hujskaštvo in vulgarizem brez primerjave.

Osamosvojitvena vloga in napori tistih, ki so na prvih demokratičnih volitvah dobili naloge in mandat slovenskih volivcev, so po besedah VSO zgodovinska danost. "Hribar jih v svojem komentarju degradira na vulgarizem brez primerjave. Dodatno jim pripiše hujskaštvo, ki k sreči ni bilo dovolj opogumljeno, da bi ljudi okužili z državljansko vojno. Samo Hribarjevo zanikanje osamosvojitvene vojne pa je doslej še neslišan primer v slovenskem javnem prostoru. Gre za posmeh tistim, ki so za domovino dali svoja življenja, izgubili svojce, trpeli, doživeli škodo ali bili kakorkoli prizadeti. Gre za sramotenje tistih, ki so s čistimi nameni šli branit domovino. Ne nazadnje gre tudi za zanikanje zgodovine," so še očitali Hribarju v VSO.

Peterle: Hribar je dezertiral

Lojze Peterle, ki se je odzval za Nova24, je med drugim zatrdil, da je Hribar v času osamosvojitvene vojne dezertiral iz enote teritorialne obrambe in da so ga čez nekaj časa našli doma ter ga pripeljali nazaj. Za MMC je Peterle potrdil, da za navedbami stoji in da trenutno zgolj preverja, v točno kateri enoti je takrat Hribar bil.

Janez Lesjak: To je huda žalitev

Sašo Hribar je, kot je še poročal MMC, obtožbo odločno zavrnil, prav tako je zadevo zanikal Janez Lesjak, ki je bil tedaj kot poveljnik teritorialne obrambe ljubljanske pokrajine nadrejeni Hribarju, članu čete TO Ivančna Gorica.

"Več kot 30 let po osamosvojitvi je postavljati trditve brez realne ocene, kaj je kdo bil, kje je bil in kaj je počel, od Peterleta skrajno neodgovorno. Izpade kot navadno obrekovanje z namenom žaljenja in osebne diskreditacije. Sašo Hribar iz enote teritorialne obrambe ni dezertiral, to je huda žalitev," je sporočil.