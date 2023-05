Vodstvo RTV zoper vlado vložilo 24-milijonsko tožbo

V. d. generalnega direktorja RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough je na novinarski konferenci predstavil aktualno dogajanje, povezano s finančno vzdržnostjo javnega zavoda, in prošnjo vodstva za srečanje z visokimi predstavniki Evropske komisije.

Grah Whatmough je povedal, da letos poslujejo skladno z načrtom oziroma celo nekoliko bolje. Glede likvidnostnega položaja je povedal, da so imeli danes, dan po izplačilu vseh plač zaposlenim v javnem zavodu, na računu še vedno tri milijone evrov. Poudaril je tudi, da RTV letos ni zadolžen in trenutno to niti ni v načrtu.

"Prihodnje leto pa je naše poslovanje tudi v rokah vlade oziroma predstavnika ustanovitelja. In ta bo odgovorna, če bo temu javnemu zavodu v prihodnosti grozil stečaj ali grški scenarij," je dejal v. d. generalnega direktorja. Opozoril je, da se vlada ne odziva na številne pozive k zagotovitvi stabilnega financiranja RTV Slovenija.

Vodstvo RTV vložilo tožbo

Dodal je, da se tudi prejšnje vlade na podoben način niso odzivale na pozive njegovih predhodnikov. "Vlada je tista, ki še vedno ni realizirala stavkovnega sporazuma iz leta 2018 – ni RTV nadomestila dviga stroškov dela, čeprav se je k temu zavezala," je dejal Grah Whatmough. Dodal je, da niso dobili niti kompenzacije zaradi dviga stroškov dela, ki se je zgodil letos. "Z vlado tudi ni dialoga glede preostalih stroškov, fiksnih in variabilnih, ki naraščajo v skladu z inflacijo," je dejal ter ob tem opozoril tudi na visoke energetske stroške.

"Ker vlada kljub številnim pozivom, tudi mojega predhodnika, ni pristopila k realizaciji zaveze iz stavkovnega sporazuma leta 2018, ki je bil sklenjen s sindikati javnega sektorja, smo sprejeli odločitev skupaj z vsemi tremi reprezentativnimi sindikati RTV Slovenija, da vložimo tožbo in od ustanovitelja zahtevamo povrnitev stroškov iz naslova višjih stroškov dela," je dejal Grah Whatmough in sporočil, da je bila tožba v višini nekaj manj kot 24 milijonov evrov vložena v ponedeljek.

O dogajanju na RTV obvestil Evropsko komisijo: "Stvar je dosegla vrelišče"

Grah Whatmough je v javno objavljenem pismu zapisal, da želi na srečanju predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen in podpredsednici Evropske komisije Veri Jourovi celovito predstaviti dogajanje na RTV in objektivnejše predstaviti medijsko stanje pri nas.

"Evropsko komisijo sem obvestil o aktualnem dogajanju na RTV Slovenija in pritiskih, ki smo jih deležni od predstavnikov izvršnih oblasti. Stvar je dosegla vrelišče. Navedli smo štiri primere izjav, ki dokazujejo pritisk na RTV Slovenija," je povedal na konferenci.

Zadnja tema, o kateri je spregovoril, je sodba višjega sodišča v zadevi imenovanja generalnega direktorja 2021 in razrešitve direktorice Televizije Slovenija leta 2021. "Čeprav se z vsebino ne strinjamo, sta sodbi pravnomočni, realizirani. V tej razpisni dokumentaciji se je znašel pogoj, ki prej ni bil v statutu. Izpolnjujem vse pogoje, ki so bili predpisani in ki so jih izpolnjevali generalni direktorji pred mano. Pogoji glede zaposlitev generalnega direktorja niso bili spremenjeni. Direktorica ni bila razrešena le zaradi slabe gledanosti, ampak zaradi neukrepanja ob slabi gledanosti."

Koalicija predlaga razrešitev devetih programskih svetnikov

V koalicijskih strankah so medtem prepričani, da so odločitve sodišča o nezakonitem imenovanju generalnega direktorja RTV Andreja Graha Whatmougha in nezakoniti razrešitvi direktorice Televizije Slovenija Natalije Gorščak zadostna podlaga za razrešitev devetih članov programskega sveta RTV. To je edina smiselna poteza za ohranitev javnega servisa, ocenjujejo.