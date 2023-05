V državnem zboru predlogi za razrešitev in prenehanje mandatov nekaterih članov programskega sveta RTV. Ob 15. uri bodo koalicijske stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica v izjavi pojasnile več v povezavi s tematiko. Izjavo bomo spremljali v živo. Mandatno-volilna komisija naj bi predloge predvidoma obravnavala na štirih rednih junijskih sejah, je razvidno s spletne strani DZ.

Predlogi sklepov, razvidni iz delovnega gradiva za seje, predvidevajo razrešitev in prenehanje devetih članov programskega sveta RTVS, in sicer Slavka Kmetiča, Alojzija Bogataja, Leona Oblaka, Ivana Štuheca, Žige Kušarja, Alenke Gotar, Andreja Prebila, Jelke Stergel in Roka Hodeja. Programski svet sicer šteje 29 članov.

Omenjenim članom se očita, da so glasovali za nezakonit sklep o imenovanju generalnega direktorja RTVS Andreja Graha Whatmougha januarja 2021 in nato njegovo ponovno imenovanje marca 2022. V predlogu sklepa članom očitajo tudi opustitev dolžnosti za odpravo nezakonitosti pri razrešitvi direktorice Televizije Slovenija (TVS) Natalije Gorščak, saj niso glasovali ali predlagali nobenega ukrepa za odpravo nezakonitosti. Med očitki programskim svetnikom je tudi neukrepanje ob "nezakonitem imenovanju odgovorne urednice informativnega programa", saj da je bila imenovana brez soglasja programskega sveta in podpore delavcev.

Programski svet je po navedbah predlagateljev sklepa nezakonito imenoval Graha Whatmougha

Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani je namreč razsodilo, da je bilo imenovanje Graha Whatmougha za generalnega direktorja RTVS januarja 2021 nezakonito. Marca lani pa je programski svet Graha Whatmougha vnovič imenoval za generalnega direktorja, ki po odločitvi ustavnega sodišča o začasnem zadržanju izvajanja novele zakona o RTVS trenutno zavod vodi kot vršilec dolžnosti.

Po navedbah predlagateljev sklepa je torej programski svet RTVS nezakonito imenoval Graha Whatmougha, slednji pa je nato nezakonito odpoklical takratno direktorico TVS Gorščak, kar bi programski svet lahko preprečil, če bi odločil o zavrnitvi soglasja k razrešitvi. S tem se je protipravno poseglo v ustavno in zakonsko avtonomijo RTVS, ki vključuje tudi varstvo pred nezakonitimi posegi v sestavo njenih organov. Slednje je nujno za institucionalno in organizacijsko samostojnost in neodvisnost RTV, brez katere ni mogoče uresničevati ustavne pravice do svobode izražanja, piše v predlogih sklepov, za katere pa iz spletne strani ni jasno, kdo jih je predlagal.